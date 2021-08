Tăng cường phòng chống dịch bệnh ở bến cá

Các bến cá, cảng cá là đầu mối giao thương, phân phối hải sản, vừa trực tiếp diễn ra các hoạt động mua bán lẻ nên tập trung đông người, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra dịch bệnh Covid-19. Vậy nhưng, công tác phòng chống dịch bệnh còn lỏng lẻo.

Tàu cá cập bến cá An Lương bán hải sản. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Còn lỏng lẻo

Sáng sớm ngày 16.8, hoạt động mua bán hải sản diễn ra sôi động ở bến cá An Lương (xã Duy Hải, Duy Xuyên). Ông Đặng Văn Minh (thôn Tân An, xã Bình Minh, Thăng Bình) cho biết, sau 2 ngày đánh bắt hải sản ở tuyến lộng với nghề lưới vây, tàu của ông thu được gần 1 tấn cá, tranh thủ cập bờ để tiêu thụ.

Khi được hỏi tại sao không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, ông Minh nói “chúng tôi ở biển về, không ghé đến bất kỳ địa phương nào có dịch nên ít quan tâm đến phòng chống dịch bệnh”.

Theo quan sát của chúng tôi, nhiều ngư dân, người buôn bán cá, người dân đi chợ ở bến cá Tân An không thực hiện các biện pháp về “5K” như không sử dụng dung dịch sát khuẩn, không đeo khẩu trang...

Ông Nguyễn Văn Thống - Chủ tịch UBND xã Duy Hải cho biết, từ ngày 29.7 đến 13.8, UBND xã thành lập Tổ kiểm soát, tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Covid-19 đóng chân ở bến cá An Lương.

Các lực lượng gồm công an xã, biên phòng, dân quân... thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chặt người và phương tiện vào địa phương, nhất là từ Hội An và Đà Nẵng; tuyên truyền người dân, tiểu thương thực hiện quy định “5K”.

Ngư dân cập bến An Lương phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn, khai báo về tên, địa chỉ, lịch trình di chuyển trong 14 ngày qua... Đến ngày 14.8, Tổ kiểm soát, tuyên truyền về phòng chống dịch không hoạt động.

“Khi bến cá Thọ Quang (Đà Nẵng) và Thanh Hà (Hội An) đóng cửa do có dịch bệnh Covid-19, chúng tôi đưa tổ phòng chống dịch bệnh vào hoạt động để hạn chế tàu cá ở các địa phương có dịch bệnh đến. Đến nay, kiểm soát và tuyên truyền phòng chống dịch bệnh ở bến cá An Lương khá ổn nên tổ thôi hoạt động” - ông Thống nói.

Ở bến cá Tân An (xã Bình Minh, Thăng Bình), hoạt động mua bán hải sản cũng diễn ra nhộn nhịp. Ông Lê Xuân Tới - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Minh cho biết, UBND xã thành lập Tổ tuyên truyền, kiểm soát dịch bệnh gồm các lực lượng của xã phối hợp với cán bộ Đồn Biên phòng Bình Minh. Mỗi sáng các lực lượng tuyên truyền, vận động chủ tàu cá, tiểu thương thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, mua bán nhanh, giải tán sớm, hạn chế tụ tập.

“Chúng tôi tuyên truyền, vận động là chủ yếu, người dân lắng nghe và tuân theo. Cái khó là ở bến cá không có trạm kiểm soát để ngư dân, các tiểu thương, đầu nậu khai báo y tế, kiểm tra y tế ban đầu nếu có dấu hiệu nghi nhiễm Covid-19” - ông Tới nói.

Quản lý chặt hơn

Ngày 28.7, UBND phường Thanh Hà (TP.Hội An) thông báo dừng tất cả hoạt động kinh doanh buôn bán tại bến và chợ cá Thanh Hà do có ca nhiễm Covid-19. Ông Nguyễn Văn Nhật - Chủ tịch UBND phường Thanh Hà cho biết, dự kiến bến cá Thanh Hà sẽ hoạt động trở lại vào ngày 17.8.

Người dân tụ tập đông đúc để mua bán hải sản ở bến cá An Lương. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Theo ông Nhật, bến cá Thanh Hà vừa là chợ cá vừa là đầu mối cung cấp hải sản trên toàn địa bàn TP.Hội An nên mở cửa trở lại càng sớm càng thuận tiện cho sinh hoạt của người dân. Khi hoạt động trở lại, kiểm soát dịch bệnh phải hết sức chặt chẽ. UBND phường phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố thành lập chốt kiểm dịch.

Khi các tàu cá cập bến, ngư dân phải đo thân nhiệt, sát khuẩn, khai báo y tế. Đối với trường hợp nào có biểu hiện mắc bệnh Covid-19 thì khẩn trương xử lý y tế bước đầu. Các tàu ngoại tỉnh, các tàu từ vùng dịch như Đà Nẵng, Quảng Ngãi sẽ không được cập bến cá Thanh Hà. Tàu cá của ngư dân trên địa bàn tỉnh khi cập bến phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đại úy Trần Văn Tuấn - Tổ trưởng Tổ công tác của lực lượng biên phòng Cửa Đại (TP.Hội An) phụ trách ở xã Duy Hải cho biết, khi Tổ kiểm soát và tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành lập điểm chốt chặn ở bến cá An Lương, người dân rất vui mừng.

Nơi đây tập trung quá nhiều ngư dân, tư thương và đội ngũ bốc vác cá, những người thực hiện hậu cần không rõ đến từ đâu nên nguy cơ xảy ra dịch bệnh rất cao. Để quản lý chặt các hoạt động ở bến cá An Lương, cần khôi phục hoạt động của Tổ kiểm soát và tuyên truyền dịch bệnh cho đến khi đại dịch được kiểm soát.

Theo ghi nhận của chúng tôi, ở 2 cảng cá lớn là Tam Quang và An Hòa (xã Tam Giang, Núi Thành), công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 diễn ra khá tốt nhờ sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan chức năng và ngư dân, người buôn bán hải sản, cung cấp dịch vụ hậu cần nghề cá.

Ông Ngô Văn Định - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản kiêm phụ trách quản lý cảng cá An Hòa cho biết, lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra các phương tiện ra vào cảng cá, tiến hành đo thân nhiệt, nhắc nhở ngư dân và người dân đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn. Ngành chức năng ghi lại danh sách, hải trình, địa chỉ các thuyền viên, thuyền trưởng, chủ tàu để đảm bảo việc phòng chống dịch.