Môi trường

Tiếp nhận máy ép bùn tại nhà máy xử lý nước thải Chùa Cầu

(QNO) - UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt khoản viện trợ phi dự án do Công ty TNHH Sản xuất Tsurumi tài trợ, qua đó tiếp nhận máy ép bùn HJD-500 do Công ty TNHH Sản xuất Tsurumi trao tặng cho UBND TP.Hội An.