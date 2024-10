Xã hội Tiếp tục rà soát, tăng cường công tác phòng, chống thiên tai (QNO) - Hôm nay 4/10, UBND tỉnh Công văn 7558 yêu cầu tiếp tục rà soát, tăng cường tổ chức thực hiện công tác phòng, chống thiên tai.

Trên địa bàn tỉnh có nhiều điểm có nguy cơ cao sạt lở đất. Ảnh: H.V

Công văn nêu rõ, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành đã chủ động triển khai quyết liệt, có hiệu quả công tác tuyên truyền, phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Kịp thời phát hiện các điểm nứt sườn đồi có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ảnh hưởng đến nhiều hộ gia đình, như tại thôn 56B (xã Đắc Pre, Nam Giang); làng Tak Chay (thôn 5, Trà Cang) và làng Lăng Lương (thôn 1, Trà Tập, huyện Nam Trà My); thôn H’juh (xã Ch'Ơm, Tây Giang...). Chính quyền và lực lượng chức năng đã chủ động vận động, tổ chức sơ tán, di dời nhân dân và tài sản đến nơi an toàn.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng thủy văn, thời gian đến diễn biến thiên tai còn phức tạp. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có nhiều điểm có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ảnh hưởng đến người dân trong khu vực, nhất là tại các huyện miền núi.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai trong thời gian đến, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các địa phương theo chức năng quản lý nhà nước được phân công và địa bàn quản lý, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục rà soát thực hiện đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tại các văn bản đã ban hành.

Các huyện miền núi tập trung rà soát, xác định, thống kê khu vực nguy hiểm, nhất là các khu vực sườn dốc có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, vị trí nứt sườn đồi trên địa bàn, khu vực bị ngập sâu ven sông, suối để cảnh giới, cảnh báo. Chủ động sớm phương án tổ chức di dời người, phương tiện, tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đối với những nơi chưa có điều kiện để di dời ngay, phải có phương án chủ động sơ tán khi có tình huống thiên tai để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

UBND tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng đóng chân trên địa bàn, kịp thời hỗ trợ địa phương, người dân tháo dỡ, di dời tài sản, phương tiện ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.