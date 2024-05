An ninh trật tự

Tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Duy Xuyên

(QNO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại huyện Duy Xuyên do bị can Trần Đình Tân (SN 1985, thôn La Tháp Tây, xã Duy Hòa, Duy Xuyên) thực hiện hành vi phạm tội.