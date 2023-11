Hiệu quả nhờ thực hiện tốt công tác phối hợp

Thời gian qua, các lực lượng công an, quân sự và biên phòng ở huyện Duy Xuyên triển khai hiệu quả quy chế phối hợp và nhiệm vụ đề ra, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thời gian qua, các lực lượng tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện Duy Xuyên. Ảnh: T.P

Thượng tá Phạm Trung Hiếu - Phó trưởng Công an huyện Duy Xuyên cho hay, thực hiện quy chế phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng theo Nghị định số 03/2019 của Chính phủ, những năm qua 3 lực lượng gồm công an, quân sự, biên phòng trên địa bàn huyện triển khai khá tốt công tác phối hợp, trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin theo quy chế đã đề ra; thống nhất tham mưu ban hành kế hoạch, triển khai nhiệm vụ công tác phối hợp. Chủ động, tích cực tham mưu chỉ đạo nắm chắc tình hình, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Các lực lượng cũng tích cực tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; bảo đảm tốt an ninh, an toàn tuyệt đối trong dịp lễ tết và các sự kiện chính trị của địa phương.

Đồng thời tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới, các hoạt động tình nghĩa. Cạnh đó, giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự ở khu vực biên giới biển.

Ba lực lượng còn tăng cường quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ… Qua đó, góp phần quan trọng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đánh giá cao công tác phối hợp của 3 lực lượng công an, quân sự, biên phòng, ông Phan Xuân Cảnh - Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên đề nghị các cơ quan, ban ngành trong huyện cũng cần chủ động phối hợp, chỉ đạo các nội dung trong quy chế hiệu quả, tránh chồng chéo.

Các lực lượng tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, xử lý tốt các thông tin xấu trên không gian mạng để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Đồng thời xây dựng, bổ sung các văn kiện tác chiến phù hợp với tình hình thực tế từng thời điểm; triển khai tốt chỉ thị, kế hoạch tuyển quân và củng cố, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; phối hợp chỉ đạo rà soát, xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.