Tam Kỳ cần cảnh giác trước tội phạm trộm cắp vào dịp cuối năm

(QNO) - Thời gian gần đây, trên địa bàn TP.Tam Kỳ, tội phạm trộm cắp hoạt động phức tạp với phương thức, thủ đoạn tinh vi, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Công an thành phố đã tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn tình trạng này.

Công an nhanh chóng bắt giữ đối tượng Việt chân nhện và tang vật trộm cắp. Ảnh: Đ.D

Phá nhanh nhiều vụ án trộm cắp tài sản



Ngày 28/11, sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân, Công an thành phố nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng Trương Minh Hiếu (SN 1999, trú thôn Phú Đông, xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ) trộm cắp 1 chiếc xe máy của anh N.V.N (trú phường An Mỹ) vào rạng sáng cùng ngày.

Trước đó, vào ngày 24/11, tiếp nhận đơn trình báo của công dân, Công an thành phố nhanh chóng triển khai lực lượng điều tra, truy xét và bắt giữ siêu trộm Võ Hoàng Quốc Việt (hay còn gọi Việt “chân nhện”, SN 1986, trú phường An Xuân) sau khi đối tượng đột nhập nhà người dân trộm cắp tài sản (1 ví da, 2 điện thoại di động, 1 dây chuyền vàng Ý) với tổng giá trị gần 100 triệu đồng.

Việt là đối tượng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, sử dụng nhiều thủ đoạn che giấu tội phạm. Đối tượng luôn đeo găng tay, tất chân, khẩu trang, áo khoác và che khuất các camera giám sát khi đột nhập... Sau khi trộm được tài sản đối tượng liền tẩu tán và ngụy trang bằng chứng ngoại phạm. Dù vậy, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng, thu hồi toàn bộ tang vật đối tượng cất giữ và tiêu thụ. Tiếp tục mở rộng điều tra đối tượng Việt khai nhận đã thực hiện 3 vụ trộm cắp trước đó, tổng tài sản trên 110 triệu đồng.

Hay như vụ trộm cắp tại xã Tam Thanh xảy ra vào đầu tháng 11, đối tượng đột nhập nhiều nhà dân trộm cắp tài sản, đối tượng ngang nhiên vào phòng đang có người ngủ để lấy nhiều điện thoại di động. Tiếp nhận tin báo, Công an thành phố khẩn trương triển khai lực lượng điều tra, truy xét, sàng lọc trên địa bàn rộng. Chỉ trong vòng 24 giờ, 2 đối tượng Nguyễn Xuân Nhật (SN 1994, trú xã Tam Xuân 2, Núi Thành) và Trần Văn Nhật Thành (SN 1996, trú phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ) bị bắt giữ.

Thượng tá Mai Văn Tâm - Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Trưởng Công an TP.Tam Kỳ cho biết, khi tiếp nhận thông tin của người dân về tình hình tội phạm nói chung và tội phạm trộm cắp nói riêng, lãnh đạo Công an TP.Tam Kỳ chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự tập trung đấu tranh, nhanh chóng bắt giữ tội phạm, thu hồi tài sản cho người dân.

Thời gian qua, liên tiếp các vụ trộm cắp xảy ra đã được lực lượng công an thành phố nhanh chóng điều tra, truy xét, bắt giữ đối tượng, thu hồi tang vật trả lại cho người dân, tạo được niềm tin trong nhân dân.

Hai đối tượng Nguyễn Xuân Nhật và Trần Văn Nhật Thành bị công an bắt giữ sau khi thực hiện nhiều vụ trộm tại xã Tam Thanh. Ảnh: Đ.D

Chủ động phòng ngừa

Thời điểm sắp đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhận định tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, nhất là vấn nạn trộm cắp, Công an TP.Tam Kỳ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để ngăn ngừa, bảo vệ bình yên cho thành phố.



Thượng tá Mai Văn Tâm - Phó Trưởng Công an TP.Tam Kỳ cho biết, cùng với sự nỗ lực của lực lượng công an, đề nghị người dân, cơ quan, doanh nghiệp cần đề cao cảnh giác trước các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp. Nên gắn camera giám sát, thiết kế “khóa trong” để chống cắt khóa, đồng thời kiểm tra khóa cửa, khóa cổng trước khi đi ngủ, khi rời khỏi nhà, cơ quan.

Khi vắng nhà, đi du lịch, về quê, không chia sẻ lịch trình chuyến đi dài ngày lên mạng xã hội và nhờ hàng xóm trông coi tài sản. Khi để xe máy, cây cảnh, vật dụng có giá trị trước nhà, phòng trọ phải có biện pháp bảo vệ cẩn thận.

Theo Thượng tá Tâm, phần lớn các đối tượng trộm cắp không nghề nghiệp, nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự, nghiện cờ bạc, nghiện ma túy sống lang thang, không nơi ở cố định... Trước khi gây án, các đối tượng thường lân la, thăm dò tìm sơ hở, lợi dụng sự mất cảnh giác của chủ tài sản để trộm cắp. Khi bị phát hiện thì sẵn sàng sử dụng hung khí để chống trả, tẩu thoát.

Do vậy, người dân phải luôn cảnh giác, bảo về an toàn tính mạng, tài sản. Tìm cách báo lực lượng chức năng, cơ quan công an nơi gần nhất hoặc trực ban Công an thành phố (điện thoại 02353.851.434) khi phát hiện tội phạm.

Cùng với đó, người dân cũng cần tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương, mạnh dạn tố giác, tham gia truy bắt đối tượng phạm tội cùng lực lượng công an. Giữ mối liên hệ chặt chẽ với lực lượng công an cơ sở và bảo vệ dân phố, dân phòng địa phương để khi cần có thể liên hệ đề nghị trợ giúp kịp thời.