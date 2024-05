Tổ chức hội chợ tại giải chạy Let’s Run Hội An 2024

(QNO) - Trong khuôn khổ giải chạy Let’s Run Hội An 2024, chiều nay 4/5 tại Quảng trường Sông Hoài diễn ra hội chợ trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm khởi nghiệp trên địa bàn TP.Hội An.

Gần 10 gian hàng tham gia hội chợ với hàng trăm sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP như nước mắm truyền thống Tư Tài, bột ngũ cốc Kim Sen Sẻ, bột ngũ cốc Mẹ Tép, vải tái chế SOI…

Theo ban tổ chức, hội chợ nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm địa phương, nhất là các sản phẩm nông sản, có lợi sức khỏe đến vận động viên, người dân cùng du khách trong nước và quốc tế.

Với chủ đề “Cảm xúc mùa hè”, Let’s Run Hội An 2024 là giải chạy quy mô lớn do UBND TP.Hội An, Thành đoàn Hội An và Hội An Runner's Community phối hợp tổ chức, khai mạc sáng mai 5/5.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp diễn ra sự kiện này. Năm nay giải gồm các cự ly 5km, 10km, 21km (Half Marathon) với dự kiến khoảng 1.500 - 2.000 vận động viên tham gia.