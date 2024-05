Xã hội

Tổ chức KFHI khánh thành 2 điểm trường mẫu giáo tại Nam Trà My

(QNO) – Tổ chức Korea Food For The Hungry International (KFHI - Hàn Quốc) vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh và các đơn vị liên quan khánh thành bàn giao 2 điểm trường lẻ cho ngành giáo dục huyện Nam Trà My quản lý hoạt động gồm Trường Mẫu giáo Họa Mi và Trường Mầm non Hoa Mai.