An ninh trật tự Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, 3 đối tượng bị Công an huyện Hiệp Đức tạm giam (QNO) - Ngày 4/7, đại diện Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Đức cho hay vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng liên quan đến ma túy.

Công an thi hành lệnh tạm giam 3 đối tượng có liên quan. Ảnh: Công an cung cấp

Ba đối tượng gồm: N.V.D. (SN1992, trú thôn Nhứt Tây), T.N.T. (SN1994, trú thôn Hội Tường, cùng xã Bình Lâm) và H.T.H. (SN1995, trú thôn Phú Cốc Tây, xã Quế Thọ, Hiệp Đức). Cả ba đều bị tạm giam trong thời hạn 4 tháng để điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Đức tiếp nhận tin báo tội phạm của Công an xã Bình Lâm chuyển đến về việc phát hiện 3 đối tượng trên tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà của N.V.D. tại thôn Nhứt Tây.

Qua quá trình điều tra, xác minh, Công an huyện đã làm rõ được hành vi của các đối tượng. Công an huyện đã tiến hành khỏi tố vụ án và bắt tạm gian đối với 3 bị can trên.