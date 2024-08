Văn hóa Tọa đàm khoa học “Danh nhân Đặng Huy Trứ với Hội An” (QNO) - Sáng nay 20/8, Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An tổ chức tọa đàm khoa học “Danh nhân Đặng Huy Trứ với Hội An”.

Quang cảnh tọa đàm khoa học “Danh nhân Đặng Huy Trứ với Hội An”. Ảnh: T.T

Danh nhân Đặng Huy Trứ (1825 - 1874) tự là Hoàng Trung, quê ở làng Thanh Lương, Hương Xuân, Hương Trà (Thừa Thiên Huế).

Ông thi đỗ cử nhân năm Đinh Mùi (1847) và giữ nhiều chức vụ quan trọng trong triều đình nhà Nguyễn. Năm 1864, ông được bổ nhiệm giữ chức Bố chánh Quảng Nam.

Với tài năng, đức độ trong lúc làm quan, Đặng Huy Trứ đã có những kế sách giúp người Quảng Nam vượt qua hạn hán và nạn đói lúc bấy giờ.

Đặc biệt nổi bật với tài năng văn chương, chữ nghĩa nên Đặng Huy Trứ được mời soạn thảo lời văn để khắc lên bia đá lưu truyền hậu thế tại một số di tích ở Hội An.

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, ông Quảng Văn Quý - Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An cho biết: “Những di sản của danh nhân Đặng Huy Trứ được bảo tồn, phát huy có hiệu quả tại Hội An. Tuy nhiên, việc nhận diện, làm rõ hơn giá trị về các di sản cũng như đóng góp của danh nhân Đặng Huy Trứ đối với vùng đất Hội An nói riêng, Quảng Nam nói chung cần được tiếp tục nghiên cứu toàn diện, đầy đủ hơn, qua đó góp phần bổ sung tư liệu về danh nhân Đặng Huy Trứ với vùng đất này.

Tọa đàm khoa học này tiếp tục bổ sung, công bố những kết quả, tư liệu nghiên cứu mới về danh nhân Đặng Huy Trứ với vùng đất Hội An nói riêng, Quảng Nam nói chung”.

Tại tọa đàm, có 15 bài tham luận của các nhà nghiên cứu với hai nhóm chủ đề: Di sản và đóng góp của Đặng Huy Trứ đối với Hội An, Quảng Nam nói riêng và cả nước nói chung; Vấn đề bảo tồn và phát huy các giá trị di sản (bút tích, di tích,…) của danh nhân Đặng Huy Trứ ở Hội An, Quảng Nam.

Các bài tham luận chủ yếu khẳng định giá trị di sản của Đặng Huy Trứ ở Hội An và đề xuất những giải pháp bảo tồn và phát huy những di sản này trong thời gian đến, trong đó nhấn mạnh về việc tổ chức các lễ kỷ niệm, đặt tên đường Đặng Huy Trứ...