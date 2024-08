Thanh thiếu niên Tọa đàm trang bị tư duy công dân toàn cầu cho thanh thiếu niên Hội An (QNO) - Chiều 23/8, tại TP.Hội An đã diễn ra tọa đàm “Từ Hội An ra thế giới: Hành trình trở thành công dân toàn cầu”.

Hơn 50 thanh thiếu niên TP.Hội An tham dự tọa đàm về trang bị tư duy công dân toàn cầu. Ảnh: PHAN SƠN

Tọa đàm do Thành đoàn Hội An, Hoianlife phối hợp với Trung tâm VH-TT và TT- TH TP.Hội An, UN-Habitat; Zeeko, Viện Công nghệ giáo dục cùng sự hỗ trợ của Công ty TNHH Giáo dục sáng tạo Wemaster; Công ty TNHH Giáo dục quốc tế iYES tổ chức. Tham dự tọa đàm có hơn 50 thanh thiếu niên trên địa bàn TP.Hội An.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu được tìm hiểu tổng quan về Hội An- thành phố sáng tạo và các hoạt động phát huy thành phố sáng tạo bền vững. Cạnh đó, thông qua chia sẻ của chuyên gia, các đại biểu đã cùng nhau làm rõ các khái niệm và đưa ra những giải pháp cụ thể cho hành trình trở thành công dân toàn cầu.

Trong đó các chủ đề được chia sẻ gồm “Tư duy và giáo dục công dân toàn cầu trong bối cảnh kỷ nguyên số”; “Vai trò tiên phong của thanh niên trong tiến trình đổi mới sáng tạo của địa phương”; “Giải pháp đào tạo tư duy công dân toàn cầu và năng lực đổi mới sáng tạo cho thanh thiếu niên theo cách tiếp cận của PSHE”.