Xã hội Toàn bộ 132 tàu thuyền của ngư dân xã Duy Hải đã vào bờ an toàn (QNO) - Tính đến chiều nay 18/9, toàn bộ 132 tàu thuyền của ngư dân xã Duy Hải (Duy Xuyên) đã vào bờ tránh trú an toàn.

Toàn bộ 132 tàu thuyền của ngư dân xã Duy Hải đã vào bờ neo đậu an toàn. Ảnh: H.N

Lúc 17 giờ 30 phút chiều nay 18/9, ông Trần Văn Siêm - Chủ tịch UBND xã Duy Hải cho biết, nhằm chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 4, những ngày qua chính quyền địa phương tập trung tuyên truyền, cảnh báo người dân theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết.

Địa phương thông báo các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Thường xuyên giữ thông tin liên lạc với chủ các tàu thuyền và sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Ngư dân xã Duy Hải thu dọn ngư lưới cụ phòng tránh mưa lũ. Ảnh: H.N

Ông Siêm thông tin, tính đến chiều nay toàn bộ 132 tàu thuyền với tổng cộng 600 lao động tham gia đánh bắt trên biển của địa phương đã vào bờ tránh trú an toàn. Số tàu thuyền này đang neo đậu tại âu thuyền Hồng Triều (xã Duy Nghĩa, Duy Xuyên), cầu Trường Giang, rừng dừa nước Cẩm Thanh (Hội An) và các khu vực Trung Phường, An Lương thuộc xã Duy Hải.