Xã hội

Tối 18/11 diễn ra giao lưu nghệ thuật truyền thống Ấn Độ tại Hội An

(QNO) - Chương trình do TP.Hội An phối hợp Sahaja Yoga Việt Nam và các nghệ sĩ Ấn Độ tổ chức, tại Công viên Hội An (số 2, đường Trần Hưng Đạo) với chủ đề “Âm nhạc của tâm hồn”.