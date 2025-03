Văn hóa - Văn nghệ Tối 6/3 diễn ra đêm nhạc Harmonic Quảng Nam tại Hội An (QNO) - Thông tin từ Trung tâm VH-TT & TT-TH TP.Hội An, tối 6/3, tại Công viên Kazik (138 đường Trần Phú, phường Minh An) sẽ diễn ra đêm nhạc Harmonic Quảng Nam - Giai điệu bản địa.

Poster chương trình.

Chương trình do TP.Hội An phối hợp với Công ty TNHH Cuộc sống Hội An (HoiAnlife) tổ chức, có sự đồng hành của Bryan Wilson, Cello Studio, nhóm Dance/Movement Therapy và Rainbow Art&Cafe’.

Tại đây, tiếng đàn cello và giai điệu quốc tế sẽ hội ngộ cùng những thanh âm bản địa, một hành trình âm nhạc kết nối Phương Đông - Phương Tây, truyền thống - hiện đại.

Tại đêm nhạc, dân ca Quảng Nam sẽ được tôn vinh thông qua các nhạc cụ truyền thống như đàn tranh, đàn tam thập lục... và giọng hát dân ca, đồng thời mở ra một không gian âm nhạc toàn cầu, tạo nên tổng thể đêm nhạc đầy cảm hứng.

Đêm nhạc có 12 tác phẩm, nổi bật có các tác phẩm như "Inner Peace" - Bản nhạc từng vang lên tại Liên Hiệp quốc năm 2022, mang thông điệp bình an nội tại, mời gọi khán giả đến với một không gian thiền định sâu lắng, nơi mỗi nốt nhạc cello như một lời thỉnh nguyện bình an.

Tác phẩm "Lý ngựa ô" - bản phối độc đáo giữa giọng hát dân ca của Chinh Ba và tiếng cello, tái hiện dân ca Việt Nam qua lăng kính mới; "Tri âm" - song tấu đàn tranh và cello, thể hiện sự đồng điệu giữa hai nền văn hóa Đông - Tây; "Hò ba lý" - khép lại chương trình bằng không gian giao lưu, mời khán giả cùng hòa nhịp và lan tỏa tinh thần cộng đồng của dân ca Quảng Nam.

Giai điệu bản địa là sự kiện mở đầu cho chuỗi chương trình âm nhạc Quảng Nam Harmonic do Hoianlife và các đối tác khởi xướng và triển khai trong năm 2025.

Chuỗi sự kiện sẽ tiếp diễn, mang đến những trải nghiệm âm nhạc độc đáo tại Hội An, tạo cơ hội gặp gỡ nghệ sĩ và lan tỏa tình yêu nghệ thuật.