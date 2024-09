Du lịch TourDaNangCity chuyên tổ chức tour Hội An uy tín chuyên nghiệp (PR) - Hội An nổi tiếng với vẻ đẹp thơ mộng, lãng mạn và trải nghiệm văn hóa độc đáo, mang đậm dấu ấn địa phương. Thành phố cổ kính với những ngôi nhà mộc mạc, nhiều con phố nhỏ hẹp và dãy chiếc đèn lồng lung linh, luôn là điểm đến hấp dẫn du khách. Nếu bạn đang tìm kiếm chuyến đi ý nghĩa và đầy trải nghiệm hãy chọn tour du lịch Hội An cùng TourDaNangCity.

Vì sao Hội An lại hấp dẫn đến vậy?

Với những ai yêu thích vẻ đẹp cổ xưa và muốn tìm kiếm sự bình yên thì Hội An là gợi ý tuyệt vời. Vậy điều gì đã làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của thành phố du lịch này, mời bạn cùng khám phá:

Phố cổ Hội An - Vẻ đẹp cổ kính, hoài niệm

- Những góc phố nhỏ hẹp lát gạch vàng, và những chiếc đèn lồng lung linh, phố cổ Hội An như một bức tranh cổ tích. Đây là trung tâm của thành phố, nơi tập trung hầu hết các điểm du lịch nổi tiếng. Bạn có thể thoải mái dạo bước trên những con phố nhỏ, ngắm nhìn những ngôi nhà cổ kính, ghé thăm các cửa hàng lưu niệm.

Phố cổ Hội An luôn lung linh về đêm

- Kiến trúc độc đáo: Các hội quán, nhà cổ, chùa chiền... mang đậm dấu ấn kiến trúc Á Đông, đặc biệt là Trung Hoa. Trong đó, nổi tiếng nhất là địa danh Chùa Cầu Hội An. Đây là điểm check in quen thuộc được du khách thường ghé đến chụp hình lưu niệm mỗi khi đặt chân tới Hội An.

- Sông Hoài: Con sông hiền hòa làm nên hồn của Hội An. Buổi tối, khi những chiếc đèn lồng được thắp sáng, khung cảnh trở nên vô cùng lãng mạn.

Ẩm thực phong phú, hấp dẫn

Hội An không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp cổ kính mà còn nổi tiếng bởi nền ẩm thực phong phú và đa dạng. Ẩm thực Hội An là sự kết hợp hài hòa giữa các hương vị địa phương và ảnh hưởng của các nền văn hóa khác, tạo nên những món ăn độc đáo và hấp dẫn.

Ẩm thực Hội An không chỉ là món ăn mà còn là một phần văn hóa của người dân nơi đây. Hãy đến Hội An và thưởng thức những món ăn đặc sản để cảm nhận hết vẻ đẹp của thành phố cổ kính này nhé.

- Cao lầu: Món ăn đặc sản của Hội An với sợi mì vàng óng, thịt heo xông khói, rau sống...

- Mì quảng: Một món ăn dân dã nhưng lại rất đặc trưng với sợi mì dày, nước dùng đậm đà.

- Bánh vạc: Món bánh mềm mại, thơm ngon, thường được ăn kèm với rau sống và nước chấm.

- Các món hải sản tươi sống: Với vị trí gần biển, Hội An có rất nhiều hải sản tươi ngon.

- Hoành thánh: Vỏ mềm và nhân tôm thịt tươi ngon.

- Bánh mỳ: Giòn tan, nhân đầy ắp các loại thịt nguội, chả lụa, pate, rau sống và sốt mayonnaise. Vị béo ngậy của pate, vị mặn ngọt của các loại thịt và vị tươi mát của rau sống tạo nên một hương vị độc đáo.

- Nước mót: Có dịp đi tour Hội An bạn nhất định phải thử qua nước mót. Đây là loại nước nổi “rần rần” ở Hội An được làm từ một số loại thảo mộc tự nhiên, có vị thanh mát, nhẹ nhàng, dịu ngọt, rất dễ uống.

Bánh mỳ Hội An – Thơm ngon nức tiếng

Văn hóa đa dạng, độc đáo

- Làng nghề truyền thống: Làng gốm Thanh Hà, làng rau Trà Quế... là những điểm đến hấp dẫn để khám phá văn hóa và đời sống của người dân địa phương.

- Lễ hội: Hội An có nhiều lễ hội truyền thống mang đậm nét văn hóa dân gian.

- Show diễn nghệ thuật: Các show diễn như Ký ức Hội An tái hiện lại cuộc sống của người dân Hội An xưa.

Bên cạnh những địa danh nổi tiếng, xinh đẹp để du khách có thể trải nghiệm, bạn có thể tham khảo thêm một số hoạt động đặc sắc thường có trong tour Hội An như:

- Đi thuyền trên sông Hoài: Thưởng thức vẻ đẹp Hội An về đêm từ trên thuyền.

- Tham gia lớp học nấu ăn: Học cách nấu các món ăn đặc sản của Hội An.

- Mua sắm đồ thủ công mỹ nghệ: Tìm kiếm những món quà lưu niệm độc đáo.

- May đo quần áo: Chỉ trong một ngày, bạn có thể sở hữu những bộ áo dài, quần tây... vừa vặn và độc đáo.

Vì sao Hội An luôn hấp dẫn du khách?

Hãy thử một lần đến với Hội An, bạn sẽ thêm yêu vùng đất này, nơi mà thời gian dường như đang trôi chậm lại với những phút giây thật đẹp:

- Không gian yên bình: Khác với nhịp sống hối hả của thành phố, Hội An mang đến cảm giác yên bình, thư thái.

●Con người thân thiện: Người dân Hội An rất thân thiện và mến khách.

●Giá cả phải chăng: So với các thành phố du lịch khác, chi phí du lịch ở Hội An khá hợp lý.

Hội An là địa điểm du lịch nổi tiếng được mọi người yêu thích

Chọn TourDaNangCity đồng hành cùng bạn đến Hội An

Tour Đà Nẵng City là thương hiệu được quản lý bởi CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ĐẠI VIỆT TOURIST với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch, công ty luôn tự hào là đơn vị tổ chức tour Hội An uy tín và chuyên nghiệp hàng đầu. Với đội ngũ nhân viên nhiệt tình, giàu kinh nghiệm, TourDaNangCity cam kết mang đến cho quý khách những dịch vụ tốt nhất, đảm bảo chuyến đi của bạn thật sự trọn vẹn.

- Lịch trình đa dạng: TourDaNangCity cung cấp nhiều loại hình tour Hội An khác nhau, từ tour một ngày đến tour nhiều ngày, phù hợp với mọi nhu cầu và sở thích của khách hàng.

- Hướng dẫn viên chuyên nghiệp: Đội ngũ hướng dẫn viên của chúng tôi am hiểu sâu về lịch sử, văn hóa Hội An, luôn sẵn sàng chia sẻ những kiến thức bổ ích và tạo không khí vui vẻ trong suốt chuyến đi.

- Phương tiện di chuyển hiện đại: Xe ô tô đời mới, máy lạnh, đảm bảo sự thoải mái cho khách hàng trong suốt hành trình.

- Giá cả cạnh tranh: TourDaNangCity cam kết mang đến cho khách hàng những mức giá ưu đãi nhất, cùng với chất lượng dịch vụ tốt nhất.

- Đặt phòng khách sạn tiện lợi: TourDaNangCity sẽ giúp quý khách đặt phòng tại các khách sạn, nhà nghỉ chất lượng với giá cả hợp lý.

Hát bài chòi ở Hội An nét văn hoá dân gian luôn được gìn giữ

Trải nghiệm ý nghĩa khi đi tour Hội An cùng TourDaNangCity

Đà Nẵng và Hội An cách nhau không xa, chỉ khoảng 30km, giúp bạn tiết kiệm thời gian di chuyển. Xuất phát từ Đà Nẵng, HDV sẽ đưa du khách đến với Hội An và khám phá Phố Cổ 2 ngày 1 đêm có gì thú vị mà khiến bao người say đắm đến vậy.

- Khám phá phố cổ Hội An: Dạo bước trên những con phố cổ kính, ngắm nhìn những ngôi nhà cổ, những chiếc đèn lồng lung linh.

- Tham quan các di tích lịch sử: Chùa Cầu, nhà cổ Tấn Ký, Hội quán Phúc Kiến,...

- Trải nghiệm cuộc sống thường ngày của người dân Hội An: Thưởng thức các món ăn đặc sản, mua sắm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

- Tham gia các hoạt động thú vị: Đi thuyền trên sông Hoài, thả đèn lồng, xem biểu diễn ca nhạc dân tộc,...

Bạn có thể tham khảo qua lịch trình đi tour Hội An do TourDaNangCity tổ chức để có sự chuẩn bị trước khi tham gia khám phố vùng đất du lịch được Unesco vinh danh là di sản văn hóa thế giới.

Chùa Cầu – Địa điểm checkin nổi tiếng Hội An

+ 13h30: xe đón du khách tại khách sạn để di chuyển đi Hội An

+ 14h00: Xe đến chùa Linh Ứng nằm trên bán đảo Sơn Trà để du khách tham quan, ngắm cảnh và kiến trúc ở đây.

+ 15h30: Xe đưa du khách đến địa điểm tiếp theo là khu du lịch Ngũ Hành Sơn, làng mỹ nghệ Non Nước và chùa Non Nước để cảm nhận vẻ đẹp huyền bí nơi đây.

+ 17h30: Xe đưa đoàn đến tham quan phố cổ Hội An xinh đẹp về đêm với những đặc trưng nổi bật: những con đường nhỏ, dẹp, dòng sông Hoài thơ mộng, chùa Cầu độc đáo, hàng lồng đèn rực rỡ, lung linh nhiều sắc màu, những ngôi nhà cổ kinh, rêu phong, tường sơn vôi vàng,…

+ 18h00: Thưởng thức ẩm thực địa phương với nhiều món ăn đặc sắc, thơm ngon, nổi tiếng

+ 19h00: Quý khách tiếp tục tham quan các địa danh khác như: Hội Quán Phúc Kiến, Triều Châu, nhà cổ Tấn Ký, Phùng Hương.

+ 20h00: Du khách tham quan các cửa hàng bán đồ lưu niệm, tham gia các trò chơi dân gian vui nhộn, ngắm Hội An về đêm, trải nghiệm thả đèn hoa đăng trên sông,...

+ 21h30: Đoàn di chuyển lên xe về lại Đà Nẵng.

Hội An chính là điểm đến không thể bỏ qua đối với những tín đồ yêu thích du lịch, ẩm thực, văn hóa và con người. Bạn muốn khám phá một Hội An cổ kính, lãng mạn và đầy màu sắc? Hãy để TourDaNangCity đưa bạn đến với những trải nghiệm tuyệt vời nhất!

