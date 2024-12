Chính trị TP.Tam Kỳ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 (QNO) - Sáng 20/12, UBND TP.Tam Kỳ tổ chức lễ công bố Nghị quyết 1241 ngày 24/10/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025.

Lãnh đạo TP.Tam Kỳ trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 cho lãnh đạo phường An Xuân. Ảnh: ĐÔNG ANH

Theo Nghị quyết 1241, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên là 0,66km², quy mô dân số là 5.627 người của phường Phước Hòa vào phường An Xuân. Sau khi nhập, phường An Xuân có diện tích tự nhiên là 1,75km² và quy mô dân số là 18.580 người. Phường An Xuân giáp các phường An Mỹ, An Phú, An Sơn, Hòa Hương, Tân Thạnh và Trường Xuân. Sau khi sắp xếp, TP.Tam Kỳ có 12 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 8 phường và 4 xã.

Nghị quyết 1241 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy Tam Kỳ đã công bố các quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Tam Kỳ về thành lập Đảng bộ phường An Xuân và chuyển giao Đảng bộ phường Phước Hòa gồm 8 tổ chức đảng và 171 đảng viên (trong đó có 1 đảng viên dự bị) về Đảng bộ phường An Xuân.

Lãnh đạo TP.Tam Kỳ tặng hoa chúc mừng các đồng chí được chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và các chức danh. Ảnh: ĐÔNG ANH

Công bố Quyết định 2106 ngày 17/12/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy Tam Kỳ chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Xuân (nhiệm kỳ 2020-2025) gồm 21 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 7 đồng chí; chỉ định đồng chí Nguyễn Thị Én giữ chức Bí thư Đảng ủy; chỉ định các đồng chí Bùi Tấn Công, Bùi Thị Hằng và Lê Đình Thành giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.

UBND TP.Tam Kỳ cũng thông báo về các nội dung liên quan đến sắp xếp bộ máy và công tác cán bộ khối chính quyền đơn vị hành chính mới sau sáp nhập.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tam Kỳ Nguyễn Thị Thu Lan nhấn mạnh, việc triển khai, tổ chức, thực hiện Nghị quyết số 1241 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ phải đối mặt với khối lượng công việc rất lớn, đan xen nhiều băn khoăn, trăn trở, tâm huyết vì sự phát triển chung của phường An Xuân trong tâm thế mới, động lực mới.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tam Kỳ Nguyễn Thị Thu Lan phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐÔNG ANH

Do vậy, UBND thành phố, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, phường An Xuân, phường Phước Hòa cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt để tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên, công chức, người hoạt động không chuyên trách và các tầng lớp nhân dân khi tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nắm bắt, phản ánh, báo cáo kịp thời với lãnh đạo thành phố về tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên, công chức, người hoạt động không chuyên trách, nhân dân sau khi sáp nhập.

Bí thư Thành ủy đề nghị UBND thành phố tập trung thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: ĐÔNG ANH

Phường An Xuân, Phước Hòa thực hiện công tác bàn giao kịp thời, đảm bảo quy định; sớm ổn định và duy trì hoạt động liên tục, hiệu lực, hiệu quả tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị ở địa phương; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp tiến hành giao dịch ở đơn vị hành chính mới sau sắp xếp; chuyển đổi các loại giấy tờ cho nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo thẩm quyền…

Đặc biệt, rà soát, chuẩn bị mọi điều kiện về nội dung, nhân sự, cơ sở vật chất phục vụ tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc và Đảng bộ phường An Xuân nhiệm kỳ 2025-2030. Trước mắt, tập trung chuẩn bị tốt nội dung nhân sự cho kỳ họp HĐND phường lần thứ nhất để bầu các chức danh HĐND, UBND theo quy định.

[VIDEO] - Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Thu Lan phát biểu tại hội nghị:

"Với vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của phường An Xuân - trung tâm kinh tế, dịch vụ thương mại hàng đầu của TP.Tam Kỳ, với truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng và những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của thành phố trong nhiều năm qua; cùng khát vọng, ý chí vươn lên mạnh mẽ và sự đoàn kết, thống nhất cao của cả hệ thống chính trị. Từ bước ngoặt lịch sử của lễ công bố quyết định thành lập phường An Xuân hôm nay, tôi tin tưởng rằng sẽ là động lực mới, mở ra nhiều không gian phát triển, nguồn lực, tiềm năng, lợi thế mới cho địa phương, góp phần sớm đưa Tam Kỳ cơ bản hoàn thành các tiêu chí đô thị loại I như Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đã đề ra" - đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan phát biểu.