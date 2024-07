Xã hội [TRỰC TUYẾN] - Tư vấn chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và Luật BHXH 2024 (QNO) - Sáng nay 26/7, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Nam phối hợp Báo Quảng Nam tổ chức cuộc tư vấn trực tuyến về chính sách BHXH nói chung và các vấn đề về Luật BHXH 2024.

Thời gian diễn ra buổi tư vấn từ 8 đến 11 giờ ngày 26/7 trên báo Quảng Nam điện tử và Trang thông tin điện tử của BHXH tỉnh Quảng Nam tại địa chỉ https://quangnam.baohiemxahoi... Bạn đọc quan tâm mời gửi câu hỏi về các địa chỉ email: bhxh@quangnam.vss.gov.vn; toasoanqno@gmail.com và điện thoại: 0235.3845514.

Tham dự cuộc tư vấn gồm: - Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Nam, chủ trì buổi tư vấn; - Bà Đỗ Thị Bích Hoa - Trưởng phòng Truyền thông; - Ông Bùi Duy Thành - Trưởng phòng Giám định BHYT; - Ông Châu Ngọc Quang - Trưởng phòng Chế độ BHXH; - Bà Trần Thị Thu Hồng - Trưởng phòng Quản lý thu - Sổ, thẻ; - Bà Nguyễn Thị Minh Thư - Phó Chánh Văn phòng và chuyên viên các phòng ban chuyên môn của BHXH tỉnh Quảng Nam.

Dự khai mạc buổi tư vấn trực tuyến có ông Lê Văn Nhi - Tổng Biên tập Báo Quảng Nam; lãnh đạo các phòng ban và phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên báo Quảng Nam điện tử.

Phát biểu tại buổi tư vấn, ông Lê Văn Nhi - Tổng Biên tập Báo Quảng Nam cho biết, trong bối cảnh bùng nổ thông tin như hiện nay, truyền thông chính sách ngày càng có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong đời sống xã hội, góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn và phản hồi những thông tin từ thực tiễn đến cơ quan nhà nước các cấp.

Vì lẽ đó, tháng 3/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 07 về việc tăng cường truyền thông chính sách. Trong đó giao nhiệm vụ rất cụ thể cho các cơ quan, đơn vị của Nhà nước, cơ quan báo chí phối hợp với nhau để tổ chức đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách, đặc biệt đối với những chính sách có tác động sâu rộng đến đời sống xã hội.

Ông Lê Văn Nhi - Tổng Biên tập Báo Quảng Nam phát biểu khai mạc buổi tư vấn.

“Báo Quảng Nam đánh giá cao sự phối hợp của BHXH tỉnh Quảng Nam với Báo Quảng Nam trong suốt nhiều năm qua trên lĩnh vực tuyên truyền đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách, đưa chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) càng ngày càng đến gần hơn với nhân dân, giúp nhân dân hiểu rõ chính sách và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Hai đơn vị đã phối hợp tuyên truyền khá đậm nét bằng rất nhiều thể loại sản phẩm báo chí trên báo Quảng Nam. Điều đó góp phần lan tỏa sâu rộng các chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là chính sách BHXH, BHYT, BHTN đến với nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hiểu rõ chính sách, hưởng ứng và thực hiện đúng quy định” - ông Nhi nói.

[VIDEO] - Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Nam đánh giá về hiệu quả buổi tư vấn:

Câu hỏi 28: Bạn đọc Phùng Khắc Ngàn hỏi:

Tôi sinh năm 1973, đóng bảo hiểm được 23 năm 7 tháng, hiện tại tôi mất sức lao động 81%. Theo chế độ tôi được hưởng lương hưu như thế nào?

Ông Châu Ngọc Quang - Trưởng phòng Chế độ BHXH (BHXH tỉnh Quảng Nam) trả lời: Theo quy định của pháp luật hiện hành, tại thời điểm năm 2024, người lao động làm việc trong điều kiện bình thường thì tuổi nghỉ hưu của nữ là 56 tuổi 4 tháng; của nam là 61 tuổi và đóng BHXH đủ 20 năm trở lên.

Đối với người lao động có đủ 15 năm trở lên làm công việc nặng nhọc độc hại hoặc đặc biệt nặng nhọc độc hại hoặc làm việc ở nơi có hệ số phụ cấp khu vực 0,7 trở lên hoặc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được nghỉ hưu thấp hơn tối đa 5 năm mà không bị trừ tỷ lệ hưởng lương do nghỉ hưu trước tuổi.

Trường hợp đóng BHXH đủ 20 năm trở lên và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì được nghỉ hưu trước tuổi tối đa không quá 10 năm. Cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi sẽ bị trừ đi 2% tỷ lệ hưởng lương hưu.

Bạn tham chiếu các quy định trên để nộp hồ sơ nghỉ hưu nếu có nhu cầu.

Câu hỏi 27: Bạn đọc Thanh An (lethithanh...@gmail.com) hỏi:

Tôi tham gia BHXH 3 năm xong tôi nghỉ việc 5 tháng, sau đó tôi lại tham gia BHXH 2 năm thì lãnh BHTN sẽ tính như thế nào?

Ông Châu Ngọc Quang - Trưởng phòng Chế độ BHXH (BHXH tỉnh Quảng Nam) trả lời: Thời gian để tính hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) phụ thuộc vào thời gian đã đóng BHTN. Thời gian đóng BHTN để xét hưởng TCTN là tổng các khoảng thời gian đã đóng BHTN, được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng BHTN cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng TCTN.

Số tháng hưởng TCTN được tình như sau: Cứ đóng BHTN đủ từ 12 tháng đến 36 tháng thì số tháng hưởng tối đa là 3 tháng, sau đó cứ đóng BHTN đủ 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng, số tháng hưởng TCTN tối đa không quá 12 tháng.

Mức hưởng TCTN bằng 60% tiền lương bình quân đóng BHTN 6 tháng cuối trước khi nghỉ việc.

Câu hỏi 26: Bạn đọc Thiên Phú (phuthien...@gmail.com) hỏi:

Tôi năm nay 39 tuổi là công chức công tác trong cơ quan hành chính nhà nước được 15 năm, đã tham gia BHXH trong thời gian 15 năm và đang giữ ngạch chuyên viên chính. Đến năm 2030 tôi 45 tuổi và đóng BHXH 20 năm, vậy khi tôi muốn nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân thì được hưởng những quyền lợi gì (lương hưu, các phụ cấp cho thôi việc theo nguyện vọng cá nhân...).

Ông Châu Ngọc Quang - Trưởng phòng Chế độ BHXH (BHXH tỉnh Quảng Nam) trả lời: Theo Luật BHXH năm 2024 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2025) thì bạn đủ năm đóng BHXH nhưng chưa đủ tuổi để hưởng lương hưu. Bạn có thể bảo lưu chờ đủ tuổi hoặc đóng tiếp BHXH để nhận lương.

Câu hỏi 25: Bạn đọc Lan Anh (lananh...@gmail.com) hỏi:

Thời gian này tôi có việc riêng nên tạm thời xin công ty cho nghỉ không lương 3 tháng. Tôi không muốn thời gian đóng BHXH bị gián đoạn, vậy tôi có thể tham gia BHXH tự nguyện trong thời gian nghỉ không lương không?

Bà Trần Thị Thu Hồng - Trưởng phòng Quản lý thu - Sổ, thẻ (BHXH tỉnh Quảng Nam) trả lời: Căn cứ theo quy định tại khoản 1, 4 Điều 2, Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 về đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện thì trường hợp người lao động nghỉ không lương thì vẫn chưa chấm dứt hợp đồng lao động với công ty, vì vậy vẫn thuộc đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc.

Do đó, đối với trường hợp của bạn thì không được tham gia BHXH tự nguyện trong thời gian nghỉ không lương.

Câu hỏi 24: Bạn đọc Đồng Hà My (hamyha...@gmail.com) hỏi:

Tôi tham gia BHXH được 6 năm 5 tháng nhưng không liên tục. Thời gian đóng liên tục gần nhất là từ tháng 9/2023 đến 1/2024. Sau đó do thay đổi địa điểm sống nên tôi đã xin nghỉ việc và làm thủ tục xin trợ cấp thất nghiệp, thời gian hưởng là 6 tháng. Nhưng hiện tại tôi mang thai, dự sinh ngày 30/11/2024. Tôi không biết mình có đủ điều kiện để nhận trợ cấp thai sản hay không. Điều kiện để được hưởng thai sản là gì và cần làm gì để đảm bảo đủ điều kiện. Xin vui lòng cho tôi biết thông tin chi tiết vì tôi có đọc trong hướng dẫn nhưng vẫn chưa rõ.

Bà Đỗ Thị Bích Hoa - Trưởng phòng Truyền thông (BHXH tỉnh Quảng Nam) trả lời: Theo quy định tại Điều 31, Luật BHXH 2014, người lao động tham gia BHXH bắt buộc được hưởng chế độ thai sản khi đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Trong trường hợp của bạn, thời gian dự sinh là tháng 11/2024. Như vậy, để được hưởng chế độ thai sản bạn cần tham gia BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con (tháng 11/2023 - 10/2024).

Đối chiếu với quá trình tham gia BHXH bạn đã cung cấp: Thời gian đóng liên tục gần nhất là từ tháng 9/2023 đến 1/2024 thì bạn không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Câu hỏi 23: Bạn đọc Hoài Văn (nguyenhoai...@yahoo.com) hỏi:

Công ty tôi có người lao động phải phẫu thuật cắt ruột thừa, phải nằm viện điều trị 5 ngày (giấy ra viện 5 ngày). Sau khi ra viện, sức khỏe chưa hồi phục, người lao động xin công ty nghỉ việc thêm 5 ngày ở nhà. Vậy người lao động có được hưởng chế độ ốm đau 10 ngày không? Công ty tôi cần làm thủ tục gì cho người lao động được hưởng BHXH?

Ông Châu Ngọc Quang - Trưởng phòng Chế độ BHXH (BHXH tỉnh Quảng Nam) trả lời:

* Căn cứ khoản 1 Điều 25 của Luật BHXH 2014: Điều kiện hưởng chế độ ốm đau:

Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

* Căn cứ Khoản 1 Điều 26 Luật BHXH 2014 và khoản 4 Điều 4 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH:

1. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm quy định:

a) Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên;

b) Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng 40 ngày nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm; 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên.

2. Trường hợp người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động trong thời gian đang nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật lao động thì thời gian ốm đau, tai nạn trùng với thời gian nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương không được tính hưởng trợ cấp ốm đau; thời gian nghỉ việc do bị ốm đau, tai nạn ngoài thời gian nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương được tính hưởng chế độ ốm đau theo quy định.

Trường hợp người lao động công ty bạn phải phẫu thuật cắt ruột thừa, phải nằm viện điều trị 5 ngày (giấy ra viện 5 ngày); sau khi ra viện sức khỏe chưa hồi phục, người lao động xin công ty nghỉ việc thêm 5 ngày ở nhà, có chỉ định và được cơ sở khám chữa bệnh cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ BHXH. Nếu thời gian nghỉ việc người lao động do bị ốm đau ngoài thời gian nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương và số ngày nghỉ ốm trong năm chưa vượt quá quy định tại khoản 1 Điều 26 và điều kiện hưởng chế độ ốm đau quy định tại khoản 1 Điều 25 của Luật BHXH 2014 nêu trên thì bạn được tính hưởng chế độ ốm đau theo quy định.

Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau gồm có:

- Bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với người lao động điều trị nội trú. Trường hợp người lao động điều trị ngoại trú phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

- Bản chính danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (mẫu 01B-HSB) do đơn vị sử dụng lao động lập.

Câu hỏi 22: Bạn đọc Võ Thảo (vothao1992tn...@gmail.com) hỏi:

Tôi có ý định rút BHXH một lần nhưng cán bộ ngành BHXH tư vấn khuyên tôi không nên vì mất nhiều quyền lợi về sau. Trong khi bạn bè bảo rằng Luật BHXH sửa đổi sẽ không cho rút hết số tiền mà chỉ rút được 50%. Nên tôi cần được tư vấn rõ.

Bà Đỗ Thị Bích Hoa - Trưởng phòng Truyền thông (BHXH tỉnh Quảng Nam) trả lời: Nếu bạn lựa chọn nhận BHXH một lần thì sẽ rất thiệt thòi:

1. Sẽ không còn trong hệ thống BHXH được Nhà nước bảo hộ.

2. Mất cơ hội được hưởng lương hưu hằng tháng khi hết tuổi lao động hoặc nếu đủ điều kiện hưởng thì mức hưởng lương hưu thấp, do bị trừ thời gian đóng BHXH đã nhận BHXH một lần.

3. Thời gian đóng BHXH đã được tính hưởng BHXH một lần thì không được tính vào thời gian làm cơ sở để tính hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất.

4. Mất cơ hội được cấp thẻ BHYT miễn phí với mức hưởng 95% chi phí khám chữa bệnh trong suốt thời gian hưởng lương hưu.

5. Số tiền khi nhận BHXH một lần được ít hơn nhiều so với số tiền đã đóng BHXH. Cụ thể: Mức đóng BHXH một năm bằng 22%*12 tháng=2,64 tháng mức bình quân tiền lương hoặc thu nhập tháng đóng BHXH. Trong khi người lao động chỉ nhận được số tiền BHXH một lần tương ứng 1,5 tháng lương/thu nhập bình quân cho những năm đóng trước năm 2014 và 2 tháng tháng lương/thu nhập bình quân cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

6. Thân nhân không được hưởng trợ cấp mai táng phí và trợ cấp tuất nếu người nhận BHXH một lần không may qua đời.

* Nếu bạn tham gia BHXH trước ngày Luật BHXH sửa đổi có hiệu lực (từ 1/7/2025) thì bạn vẫn được nhận BHXH một lần như quy định cũ.

Do vậy, bạn cần cân nhắc kỹ “được” và “mất” khi quyết định nhận BHXH một lần, tránh được lợi trước mắt mà thiệt thòi lâu dài. Bạn nên bảo lưu thời gian đóng BHXH, khi có điều kiện thì tiếp tục tham gia BHXH bắt buộc hoặc BHXH tự nguyện để được cộng nối thời gian tham gia BHXH trước đó và hưởng chế độ hưu trí với mức hưởng cao hơn.

Câu hỏi 21: Bạn đọc Đình Nghị (oasis...@gmail.com) hỏi:

Trước kia hộ khẩu tôi ở Biên Hòa và hiện tại rời khẩu về Quảng Nam, tôi muốn thay đổi chứng minh nhân dân qua thẻ căn cước công dân và thay đổi mã bảo hiểm có được không và nếu được thì triển khai bằng cách nào? Hiện tại đã rút bảo hiểm một lần không còn giữ sổ, nếu chuyển đổi như trên được tôi sẽ tiếp tục tham gia bảo hiểm.

Bà Nguyễn Thị Minh Thư - Phó Chánh Văn phòng BHXH tỉnh Quảng Nam trả lời: Theo quy định, mỗi người tham gia BHXH chỉ được cấp một mã số BHXH duy nhất. Bạn đã nhận chế độ BHXH một lần, nếu bạn tiếp tục tham gia BHXH bạn vẫn sử dụng mã số BHXH đã được cấp để đăng ký tham gia BHXH tại đơn vị mới. Khi kê khai hồ sơ tham gia BHXH, bạn kê khai theo căn cước công dân để cơ quan BHXH cập nhật vào dữ liệu và cấp lại sổ BHXH cho bạn.

Trường hợp cần được hướng dẫn cụ thể, bạn có thể liên hệ đến cơ quan BHXH nơi gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.

Câu hỏi 20: Bạn đọc Thành Nhân (trantuank...@gmail.com) hỏi:

Tôi có tham gia bảo hiểm được 7 tháng thì tôi sinh bé thứ nhất, lúc đó tôi không nhận được tiền thai sản và tôi đã nghỉ việc tại công ty, tôi không tiếp tục đóng BHXH nữa. Giờ sau 15 tháng tôi có thai bé thứ hai, vậy tôi có được hưởng tiền thai sản không?

Ông Châu Ngọc Quang - Trưởng phòng Chế độ BHXH (BHXH tỉnh Quảng Nam) trả lời: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì điều kiện hưởng chế độ thai sản:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

Như vậy, nếu bạn sịnh con lần 1 mà đủ điều kiện đóng BHXH đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng khi sinh con thì bạn được hưởng chế độ thai sản. Bạn có thể liên hệ cơ quan BHXH nơi cư trú để nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản bảo lưu nếu đủ điện kiện nêu trên.

Câu hỏi 19: Bạn đọc Trọng Khang (khang133...@gmail.com) hỏi:

Tôi đã đóng BHXH, BHYT và BHTN được 13 năm 7 tháng. Tháng 7/2023 tôi có nghỉ thất nghiệp nhưng chưa lấy chế độ thất nghiệp. Ngày 5/6/2024 tôi xin được việc đi làm và có đóng bảo hiểm trong tháng nhưng công việc không phù hợp nên tháng 7/2024 tôi lại thất nghiệp. Giờ tôi làm hồ sơ hưởng thất nghiệp có được hay không?

Ông Châu Ngọc Quang - Trưởng phòng Chế độ BHXH (BHXH tỉnh Quảng Nam) trả lời: Người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu đáp ứng đủ điều kiện sau:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây: Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật; hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

2. Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với các trường hợp: Hợp đồng lao động có xác định và không xác định thời hạn 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với các trường hợp: ký hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng.

Bạn đối chiếu với điều kiện trên, nếu đáp ứng thì đến trung tâm dịch vụ việc làm gần nhất để nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Câu hỏi 18: Bạn đọc Hồng Vân (hongvan7...@gmail.com) hỏi:

Hiện tôi là chủ cơ sở mầm non tại huyện Núi Thành. Tôi sinh năm 1990 vẫn trong độ tuổi lao động, tôi liên hệ với BHXH huyện Núi Thành để đăng ký đóng BHXH bắt buộc cho tôi. Nhưng BHXH huyện Núi Thành trả lời tôi là chủ cơ sở mầm non tư thục không thuộc diện tham gia BHXH. Tôi xin hỏi như vậy có đúng không?

Bà Trần Thị Thu Hồng - Trưởng phòng Quản lý thu - Sổ, thẻ (BHXH tỉnh Quảng Nam) trả lời: Căn cứ quy định tại Nghị định số 12/CP ngày 26/1/1995, Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 9/1/2003 của Chính phủ; Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006; căn cứ khoản 1 Điều 2 Luật BHXH số số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 quy định về đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; căn cứ Công văn số 4253/LĐTBXH-BHXH ngày 4/10/2019 của Bộ LĐ-TB&XH thì “chủ hộ kinh doanh cá thể không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Nếu có nhu cầu thì chủ hộ kinh doanh cá thể có thể tham gia BHXH tự nguyện”.

Câu hỏi 17: Bạn đọc Trần Văn (vantrank...@gmail.com) hỏi:

Tôi hết thời gian nghỉ thai sản giờ đi làm lại muốn làm chế độ dưỡng sức sau sinh, nhưng bên nhân sự bảo nếu tôi muốn hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh thì phải xin nghỉ làm 7 ngày đối với sinh mổ. Tôi muốn hỏi có phải như vậy không? Hay là vẫn đi làm bình thường mà vẫn hưởng được chế độ.

Ông Châu Ngọc Quang - Trưởng phòng Chế độ BHXH (BHXH tỉnh Quảng Nam) trả lời: Theo quy định tại Điều 41: Dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản:

1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khoẻ chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5 ngày đến 10 ngày.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

2. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 Điều này do người sử dụng lao động và ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

a) Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

b) Tối đa 7 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

c) Tối đa 5 ngày đối với các trường hợp khác.

3. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Như vậy bạn sinh mổ thì số ngày nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau sinh tối đa không quá 7 ngày và được công ty cho nghỉ thì mới được hưởng chế độ dưỡng sức do cơ quan BHXH chi trả (ngày đi làm ở công ty thì không được hưởng chế độ dưỡng sức).

Câu hỏi 16: Bạn đọc Trần Thị Lý (lytieux...@gmail.com) hỏi:

Tôi tham gia đóng BHXH từ tháng 6/2021 đến tháng 4/2024, sau đó tôi có bầu và sức khỏe yếu nên nghỉ ở công ty. Hiện tôi mang thai hơn 3 tháng và dự sinh tháng 10/2024. Vậy bây giờ tôi muốn tiếp tục tham gia bảo hiểm thì đến lúc sinh có được hưởng thai sản không? Và giờ tôi có được đóng tiếp BHXH không, hay đóng BHXH tự nguyện tôi có được hưởng thai sản không?

Ông Châu Ngọc Quang - Trưởng phòng Chế độ BHXH (BHXH tỉnh Quảng Nam) trả lời: Căn cứ Điều 31 Luật BHXH 2014: Điều kiện hưởng chế độ thai sản:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

Bạn tham gia đóng BHXH từ tháng 6/2021 - 4/2024, dự sinh tháng 10/2024. Nếu bạn không đóng BHXH hoặc tiếp tục tham gia đóng BHXH, tháng 10/2024 bạn sinh con thì bạn vẫn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Lãnh đạo các phòng ban nghiệp vụ BHXH tỉnh Quảng Nam.

Câu hỏi 15: Bạn đọc Nguyễn Thanh Bình, Phú Ninh hỏi:

Tôi năm nay 35 tuổi. Tôi nghe nói Luật BHXH mới có quy định tham gia BHXH tự nguyện cũng được hưởng chế độ thai sản, như vậy có đúng không; nếu đúng thì mức hưởng cụ thể như thế nào?

Ông Châu Ngọc Quang - Trưởng phòng Chế độ BHXH (BHXH tỉnh Quảng Nam) trả lời: Đúng. Theo quy định tại khoản 1 Điều 94 Luật BHXH năm 2024 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2025 thì: “Đối tượng có thời gian đóng BHXH tự nguyện hoặc vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con được hưởng trợ cấp thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ sinh con;

b) Lao động nam có vợ sinh con”.

Mức trợ cấp thai sản là 2.000.000 đồng.

Câu hỏi 14: Bạn đọc Nguyễn Thị Lan, Tam Kỳ hỏi:

Tôi năm nay 53 tuổi, do sức khỏe không đảm bảo, tôi muốn nghỉ hưu trước tuổi thì mức tính lương hưu như thế nào?

Ông Châu Ngọc Quang - Trưởng phòng Chế độ BHXH (BHXH tỉnh Quảng Nam) trả lời: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì tại thời điểm năm 2024, người lao động làm việc trong điều kiện bình thường thì tuổi nghỉ hưu của nữ là 56 tuổi 4 tháng và đóng BHXH đủ số năm quy định. Đối với người lao động có đủ 15 năm trở lên làm công việc nặng nhọc độc hại hoặc đặc biệt nặng nhọc độc hại hoặc làm việc ở nơi có hệ số phụ cấp khu vực 0,7 trở lên hoặc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được nghỉ hưu thấp hơn tối đa 5 năm mà không bị trừ tỷ lệ hưởng lương do nghỉ hưu trước tuổi.

Ngoài ra, người lao động có thể nghỉ hưu trước tuổi nhưng tối đa không quá 10 năm do bị suy giảm khả năng lao động thì cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi sẽ bị trừ 2% tỷ lệ hưởng lương hưu.

Đối với người lao động nghỉ hưu trước tuổi theo diện tinh giản biên chế do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi.

Câu hỏi 13: Bạn đọc Lê Thị Thủy, Quế Sơn hỏi:

Khi tuổi nghỉ hưu tăng lên thì điều kiện hưởng lương hưu thay đổi như thế nào, nhất là khi áp dụng Luật BHXH sửa đổi?

Ông Châu Ngọc Quang - Trưởng phòng Chế độ BHXH (BHXH tỉnh Quảng Nam) trả lời: Theo Luật BHXH năm 2024 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2025), người tham gia BHXH có đủ 15 năm đóng BHXH trở lên và đủ tuổi đời theo quy định tại Nghị định số 135/2020/NĐ-CP thì được hưởng lương hưu.

Câu hỏi 12: Bạn đọc Vũ Hoàng Thu (vuhoangthu...@gmail.com) hỏi:

Công ty tôi đang ký hợp đồng với một số lao động đã nghỉ hưu (đang hưởng chế độ hưu trí) để họ làm một số công việc thường xuyên như bảo vệ thì công ty có phải đóng BHXH bắt buộc cho họ không? Ngoài ra công ty cũng mới tuyển một số lao động trên 60 tuổi, người lao động trẻ thuộc diện tham gia bắt buộc khác nhưng họ đã đóng BHXH tự nguyện thì công ty phải xử lý thế nào?

Bà Trần Thị Thu Hồng - Trưởng phòng Quản lý thu - Sổ, thẻ (BHXH tỉnh Quảng Nam) trả lời: Theo quy định tại khoản 9 Điều 123 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định: “Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng mà đang giao kết hợp đồng lao động thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc”.

Do vậy trường hợp công ty của bạn đang ký hợp đồng với một số lao động đã nghỉ hưu thì công ty không phải đóng BHXH cho họ.

Đối với trường hợp người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật BHXH số 58/2014/QH13 thì công ty phải thực hiện đóng BHXH bắt buộc cho họ. Do đó, đối với trường hợp người lao động ở công ty bạn đang tham gia BHXH tự nguyện thì người lao động phải làm thủ tục dừng tham gia BHXH tự nguyện để chuyển sang tham gia BHXH bắt buộc tại công ty. Thời gian tham gia BHXH tự nguyện trước đó sẽ được bảo lưu, cộng dồn với thời gian tham gia BHXH bắt buộc sau này để làm căn cứ giải quyết các chế độ BHXH.

Câu hỏi 11: Bạn đọc Nguyễn Kiều (kieunguyen2...@gmail.com) hỏi:

Tôi muốn thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu trên thẻ BHXH để thuận tiện cho việc khám sức khỏe, tuy nhiên tôi không biết thời gian đổi nơi khám chữa bệnh vào thời gian nào và đổi như vậy thì bao lâu tôi được đổi về nơi khám chữa bệnh ban đầu mới.

Bà Trần Thị Thu Hồng - Trưởng phòng Quản lý thu - Sổ, thẻ (BHXH tỉnh Quảng Nam) trả lời: Tại khoản 2 Điều 26 Luật BHYT quy định: “Người tham gia BHYT được thay đổi cơ sở khám chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý”.

Tại khoản 3, Điều 47 Văn bản hợp nhất số 2525/VBHN-BHXH ngày 15/8/2023 của BHXH Việt Nam ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT quy định: “Người tham gia BHYT được thay đổi cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu vào tháng đầu quý”.

Câu hỏi 10: Bạn đọc Lê Quang (nhongphong...@gmail.com) hỏi:

Nhà tôi có 6 người, trong đó có 2 người đóng BHYT cho nhà trường và 3 người đóng cho công ty. Chỉ có người thứ 6 không đi làm, nên đóng tại phường. Vậy người thứ 6 được giảm trừ bao nhiêu?

Bà Đỗ Thị Bích Hoa - Trưởng phòng Truyền thông (BHXH tỉnh Quảng Nam) trả lời: Căn cứ theo quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn về giảm trừ tiền đóng khi tham gia BHYT: Chỉ giảm trừ khi các thành viên trong gia đình tham gia BHYT theo hộ gia đình, không tính những người tham gia BHYT bắt buộc.

Như vậy gia đình bạn có 5 người tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của Luật BHYT thì người thứ 6 tham gia BHYT hộ gia đình chỉ được tính là người thứ nhất, không được giảm trừ theo quy định.

Lãnh đạo các phòng ban nghiệp vụ BHXH tỉnh Quảng Nam tham gia buổi tư vấn.

Câu hỏi 9: Bạn đọc Đức Thạch (ilike_baby...@gmail.com) hỏi:

Tôi bị mất thẻ BHYT, giờ muốn cấp lại nhưng không có thời gian đi làm, có cách nào giúp tôi cấp lại thẻ BHYT mà không phải ra cơ quan BHXH không.

Bà Nguyễn Thị Minh Thư - Phó Chánh Văn phòng BHXH tỉnh Quảng Nam trả lời: Quyết định số 1318/QĐ-BHXH ngày 19/9/2023 của BHXH Việt Nam quy định trường hợp cấp lại thẻ BHYT do mất như sau:

1. Người tham gia nộp hồ sơ cho đơn vị nơi đang làm việc hoặc nộp cho cơ quan BHXH.

2. Người tham gia và đơn vị nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH bằng một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của cơ quan BHXH;

- Thông qua dịch vụ bưu chính;

- Trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam hoặc thông qua Tổ chức I-VAN.

3. Nhận kết quả giải quyết: Người tham gia nhận thẻ BHYT theo hình thức đăng ký (trực tiếp tại Bộ phận một cửa của cơ quan BHXH hoặc qua dịch vụ bưu chính).

Câu hỏi 8: Bạn đọc Nguyễn Văn Trọng, Núi Thành hỏi:

Tôi cần rõ thông tin về chế độ hưu trí mới?

Ông Châu Ngọc Quang - Trưởng phòng Chế độ BHXH (BHXH tỉnh Quảng Nam) trả lời: Theo quy định của Luật BHXH năm 2024 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2025), người tham gia BHXH đủ 15 năm trở lên và đủ điều kiện về tuổi đời thì được hưởng chế độ hưu trí.

Câu hỏi 7: Bạn đọc Mai Phương (maiphuong...@gmail.com) hỏi:

Thẻ BHYT của tôi còn 20 ngày nữa là hết hạn. Nếu bây giờ tôi đóng tiền thì đóng như thế nào và trong bao lâu được gia hạn?

Bà Đỗ Thị Bích Hoa - Trưởng phòng Truyền thông (BHXH tỉnh Quảng Nam) trả lời: Theo quy định, người tham gia BHYT đóng tiền gia hạn thời gian sử dụng thẻ BHYT bằng nhiều cách:

- Nộp tiền mặt trực tiếp cho các tổ chức dịch vụ thu được cơ quan BHXH ủy quyền. Các tổ chức dịch vụ thu có trách nhiệm nộp vào tài khoản của cơ quan BHXH trong ngày.

- Nộp tiền online qua App của một số ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Quân đội (MB)... đã được tích hợp chức năng nộp tiền BHXH, BHYT.

Khi cơ quan BHXH nhận được tiền bạn nộp thì hệ thống sẽ tự động gia hạn thời gian sử dụng thẻ BHYT tương ứng với số tiền đã nộp.

Quang cảnh buổi tư vấn trực tuyến diễn ra tại hội trường Báo Quảng Nam.

Câu hỏi 6: Bạn đọc Văn Hoàng (facebook.com/vanhoang... ) hỏi:

Tôi xin được hỏi về chế độ ốm đau đối với Luật BHXH mới, theo đó, tôi nếu tôi nghỉ 1/2 ngày làm việc thì có được hưởng chế độ không?

Ông Châu Ngọc Quang - Trưởng phòng Chế độ BHXH (BHXH tỉnh Quảng Nam) trả lời: Theo quy định tại khoản 5 Điều 45 Luật BHXH năm 2024 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025) thì: “Mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng mức hưởng trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày. Mức hưởng trợ cấp ốm đau nửa ngày được tính bằng một nửa mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày”.

Câu hỏi 5: Bạn đọc Thu Thảo (hoangthuthao55...@gmail.com) hỏi:

Tôi bị bệnh thường xuyên, vậy hiện nay thời gian được nghỉ tính hưởng chế độ ốm đau dài ngày sẽ như thế nào?

Ông Châu Ngọc Quang - Trưởng phòng Chế độ BHXH (BHXH tỉnh Quảng Nam) trả lời: Theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật BHXH năm 2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016 đến 30/6/2025) thì: “Người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành thì được hưởng chế độ ốm đau như sau: a) Tối đa 180 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hằng tuần; b) Hết thời hạn hưởng chế độ ốm đau quy định tại điểm a khoản này mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn nhưng thời gian hưởng tối đa bằng thời gian đã đóng BHXH”.

[VIDEO] - Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Nam phát biểu khai mạc:

Câu hỏi 4: Bạn đọc Hoàng Tây (facebook.com/hoangtay...) hỏi:

Khi tôi nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau trên nửa tháng thì tôi có phải đóng BHXH hay không?

Bà Trần Thị Thu Hồng - Trưởng phòng Quản lý thu - Sổ, thẻ (BHXH tỉnh Quảng Nam) trả lời: Tại khoản 3, Điều 85 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định: “Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản”.

Tại Khoản 4, Điều 6 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định: “Người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH”.

Theo như thông tin bạn trình bày thì nếu thời gian nghỉ ốm của bạn từ đủ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì bạn và công ty không đóng BHXH tháng đó và thời gian này không được tính để hưởng BHXH.

Câu hỏi 3: Bạn đọc Lê Thị Nhung, Thăng Bình (nhungle...@gmail.com) hỏi:

Tôi nghe nói luật sửa đổi có bổ sung về việc tham gia BHXH tự nguyện có chế độ thai sản, điều này có đúng không?

Ông Châu Ngọc Quang - Trưởng phòng Chế độ BHXH (BHXH tỉnh Quảng Nam) trả lời: Theo quy định tại khoản 1 Điều 94 Luật BHXH năm 2024 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2025) thì:

“Đối tượng có thời gian đóng BHXH tự nguyện hoặc vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con được hưởng trợ cấp thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Lao động nữ sinh con; b) Lao động nam có vợ sinh con”.

Mức trợ cấp thai sản là 2.000.000 đồng.

Câu hỏi 2: Bạn đọc Trần Thị Khánh Vân, Tiên Kỳ, Tiên Phước hỏi:

Tôi tham gia BHXH tự nguyện từ năm 2018, vậy khi Luật BHXH mới có hiệu lực thì tôi có được hưởng những chế độ bổ sung không hay vẫn như cũ?

Ông Châu Ngọc Quang - Trưởng phòng Chế độ BHXH (BHXH tỉnh Quảng Nam) trả lời: Theo quy định tại khoản 1 Điều 94 Luật BHXH năm 2024 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2025), người tham gia BHXH tự nguyện ngoài quyền lợi được hưởng chế độ hưu trí, BHXH một lần, thân nhân được hưởng chế độ tử tuất thì có thêm quyền lợi như sau:

“Đối tượng có thời gian đóng BHXH tự nguyện hoặc vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con được hưởng trợ cấp thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ sinh con;

b) Lao động nam có vợ sinh con”.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Nam phát biểu khai mạc buổi tư vấn.

Mức trợ cấp thai sản là 2.000.000 đồng.

Câu hỏi 1: Bạn đọc (facebook.com/mocmi...) hỏi:

Tiền thai sản dành cho người tham gia BHXH tự nguyện là nữ sẽ được nhận là bao nhiêu và cách nhận như thế nào?

Ông Châu Ngọc Quang - Trưởng phòng Chế độ BHXH (BHXH tỉnh Quảng Nam) trả lời: Theo quy định tại khoản 1 Điều 94 Luật BHXH năm 2024 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2025) thì:

“Đối tượng có thời gian đóng BHXH tự nguyện hoặc vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con được hưởng trợ cấp thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ sinh con;

b) Lao động nam có vợ sinh con”.

Mức trợ cấp thai sản là 2.000.000 đồng. Cơ quan BHXH sẽ chuyển tiền thông qua tài khoản cá nhân ATM hoặc bằng tiền mặt tại cơ quan BHXH.