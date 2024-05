An ninh trật tự

Tự xưng thầy bói, lừa đảo chiếm đoạt hơn 102 triệu đồng

(QNO) - Chiều 29/5, lãnh đạo Công an TP.Tam Kỳ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Thị Kim Nguyệt (SN 1983, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.