Nông thôn mới Tươi mới ở nông thôn mới kiểu mẫu (Xuân Ất Tỵ) - Xã Đại Hiệp (huyện Đại Lộc) và Điện Quang (thị xã Điện Bàn) là hai địa phương đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của Quảng Nam. Đây cũng là những địa phương “kiểu mẫu” trong việc giữ gìn cảnh quan môi trường, chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân.

Nhân dân xã Đại Hiệp trồng cây xanh để tạo cảnh quan trong khu dân cư. Ảnh: C.T

Tạo cảnh quan đáng sống

Ở xã Đại Hiệp, tranh thủ thời tiết tạnh ráo cuối năm, nhà thầu tiếp tục thi công hệ thống thoát nước dọc tuyến đường qua thôn Tích Phú.

Theo ông Nguyễn Hồng Đại - Chủ tịch UBND xã Đại Hiệp, trước đây, việc kiên cố hóa giao thông nông thôn chủ yếu mở rộng nền đường nhằm đảm bảo lưu thông thuận lợi và an toàn, đáp ứng tiêu chí của xã nông thôn mới (NTM).

Nhờ thu nhập ngày càng cải thiện (bình quân 62 triệu đồng/người/năm), người dân có nguồn lực xây dựng nhà, nền sân nâng cao so với mặt đường. Do thiếu mương thoát, nên mưa to kéo dài là nước ứ đọng vừa cản trở giao thông, vừa gây ô nhiễm môi trường.

Duy trì, nâng cao các tiêu chí của xã NTM kiểu mẫu (công nhận đạt chuẩn năm 2021), xã Đại Hiệp triển khai nhiều giải pháp để phát triển kinh tế, chăm lo chu đáo về y tế, giáo dục, văn hóa và các điều kiện thiết yếu khác.

Đặc biệt, địa phương chú trọng cải thiện tiêu chí nổi trội về cảnh quan môi trường, phấn đấu ít nhất 85% đường xã, đường thôn có rãnh thoát nước, trồng đồng bộ cây xanh bóng mát, hoa, cây cảnh, hàng rào xanh.

“Xã huy động nguồn lực đầu tư hệ thống thoát nước tuyến đường dài hơn 700m qua thôn Tích Phú, kinh phí khoảng 1,2 tỷ đồng là để hiện thực hóa mục tiêu đề ra. Ba năm trước đó, địa phương đã xây dựng mới hơn 3km mương thoát nước trong khu dân cư” - ông Đại chia sẻ.

Các tuyến đường liên thôn, liên xóm ở Đại Hiệp, vào ngày 15 hàng tháng lại rộn rã tiếng nói cười của người dân trong lúc đồng loạt tổng vệ sinh môi trường.

Ông Nguyễn Văn Dũng - người dân thôn Phú Hải cho hay, mặc dù chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại được thu gom, xử lý nhưng không vì thế mà bà con từ bỏ thói quen dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Ngoài ra ở địa phương còn hình thành mô hình “Câu lạc bộ môi trường xanh”, xây dựng các tuyến đường hoa, đoạn đường tự quản...

Chăm lo đời sống văn hóa

Đối diện Di tích lịch sử văn hóa đình làng Bảo An (thôn Bảo An, xã Điện Quang), hồ Bàu Đình nguyên thủy là nơi thu nước mưa. Nhiều thời điểm nước ứ đọng, thêm rác thải của một bộ phận người dân thiếu ý thức xả ra bốc mùi hôi thối, nhếch nhác.

Thi công hệ thống thoát nước trên trục đường qua thôn Tích Phú (xã Đại Hiệp, Đại Lộc). Ảnh: C.T

Xã Điện Quang đã cho thi công kè Bàu Đình, lắp đặt dụng cụ tập luyện thể dục thể thao ngoài trời “biến” nơi đây thành tiểu công viên đình làng Bảo An.

Bí thư Chi bộ thôn Bảo An - ông Lương Văn Minh chia sẻ, xã còn bố trí 500m2 đất trong khuôn viên sân đình để làm “Vườn ươm NTM”. Nhờ vườn ươm này, thôn chủ động nguồn cây hoa giống như tường vi, mẫu đơn... xây dựng tuyến đường hoa; vừa giảm được một khoản chi phí khá lớn.

Trong nỗ lực nâng chuẩn “Xã NTM kiểu mẫu nổi trội trên lĩnh vực văn hóa”, xã Điện Quang quan tâm công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và bảo vệ các di tích lịch sử văn hóa cách mạng, vừa giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Nghĩa trang liệt sĩ xã và 8 di tích di tích lịch sử văn hóa (1 di tích cấp quốc gia, 7 di tích cấp tỉnh) trên địa bàn được xây dựng khang trang, có điện thắp sáng về đêm. Trong các mô hình văn hóa - thể dục thể thao tiêu biểu, lễ hội Thanh minh xã Điện Quang tổ chức từ năm 2008 tới nay được đông đảo bạn bè và du khách, kể cả khách du lịch nước ngoài biết đến.

Theo bà Nguyễn Thị Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, lễ hội Thanh minh xã Điện Quang đã trở thành tiếng gọi thiêng liêng với niềm tin gắn bó chặt chẽ làng xã như một thành tố, một nhu cầu tất yếu không thể thiếu vắng, cầu cho dân an, vật thịnh, hướng con người đến lý tưởng chân - thiện - mỹ. Lễ hội là dịp cố kết 97 tộc họ của 70 ngôi nhà thờ tộc, đến từ 10 làng lại với nhau để cùng hướng tới tương lai.