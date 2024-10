Thanh thiếu niên Tuổi trẻ Quảng Nam "Thắp sáng đường quê" THÀNH ĐẠT • Với mô hình “Thắp sáng đường quê bằng năng lượng mặt trời”, tuổi trẻ Quảng Nam đã và đang thể hiện tính tiên phong trong sử dụng nguồn năng lượng sạch, bền vững, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, chung tay xây dựng nông thôn mới. Thi công công trình “Thắp sáng đường quê bằng năng lượng mặt trời” tại thôn 3, xã Trà Cang, Nam Trà My. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Sáng tạo và bền vững

“Thắp sáng đường quê” là một trong những công trình được tuổi trẻ Quảng Nam lựa chọn, triển khai rộng rãi nhằm góp sức cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Những năm gần đây, việc sử dụng năng lượng mặt trời trong các công trình thắp sáng đường quê được tuổi trẻ Quảng Nam tiên phong triển khai. Từ đó giúp giải quyết những hạn chế của phương pháp sử dụng điện truyền thống như chi phí thắp sáng hay dây dẫn dễ gây mất an toàn trong mùa mưa bão.

Với công trình này, ban ngày bóng đèn tự nạp năng lượng, khi trời tối sẽ tự động bật sáng. Đặc biệt, khi có người đi qua thì hệ thống cảm biến sẽ điều khiển bóng điện tăng độ sáng. Điều này không chỉ đảm bảo tiết kiệm năng lượng mà còn giúp giảm nguy cơ tai nạn giao thông. Khi có sự cố hư hỏng, việc sửa chữa, thay thế bóng đèn hay bộ phận tích điện cũng khá dễ dàng và không tốn kém quá nhiều chi phí.

Thắp sáng vùng sâu, vùng xa. Ảnh: TĐ

Những năm qua, Tỉnh đoàn đã triển khai hàng loạt công trình “Thắp sáng đường quê bằng năng lượng mặt trời” tại các huyện miền núi hay xã đảo như Tân Hiệp (TP.Hội An) và Tam Hải (huyện Núi Thành), phát huy hiệu quả trong đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự địa phương.

Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Thị Thanh cho biết: “Mô hình “Thắp sáng đường quê bằng năng lượng mặt trời” có ưu điểm là lắp đặt nhanh, gọn, dễ di dời khi cần và tiết kiệm năng lượng. Từ mô hình của Tỉnh đoàn, các cơ sở đoàn trên toàn tỉnh cũng đã hưởng ứng và triển khai rộng khắp, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng chưa có điện lưới quốc gia.

Qua thời gian triển khai, có thể khẳng định mô hình đã thành công và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, được chính quyền địa phương và người dân đồng tình ủng hộ. Đây cũng là cách làm phù hợp với mục tiêu của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”.

Mang ánh sáng đến vùng sâu, vùng xa

Thống kê từ năm 2012 đến nay, Đoàn Thanh niên toàn tỉnh đã hỗ trợ thắp sáng 73km đường quê với kinh phí hơn 1,82 tỷ đồng. Việc khai thác, sử dụng các nguồn năng lượng mới, tái tạo trong hoạt động chiếu sáng các tuyến giao thông nông thôn vừa tiết kiệm, vừa nâng cao hiệu quả sử dụng điện và bảo vệ môi trường. Đây được xem là nguồn năng lượng xanh, giúp giảm thiểu khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Đoàn viên thanh niên băng rừng lội suối mang ánh điện đến với bà con.

Mới đây, trong chương trình Hành quân xanh năm 2024, tại nóc Ngọc Lê (thôn 4, xã Trà Nam, Nam Trà My) - cụm dân cư với 68 hộ dân, đường sá đi lại hiểm trở và chưa có điện lưới quốc gia, Tỉnh đoàn đã triển khai công trình “Thắp sáng đường quê bằng năng lượng mặt trời”.

Ông Hồ Văn Khoa - Trưởng thôn 4, xã Trà Nam, cho biết: “Ở đây chưa có điện lưới, ban đêm bà con đi lại rất bất tiện. Được đoàn thanh niên triển khai mô hình, bà con rất phấn khởi”.

Các công trình đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới. Ảnh: TĐ



Hay ốc đảo Long Thạnh Tây (thôn 6, xã đảo Tam Hải, Núi Thành) vừa được Tỉnh đoàn lắp đặt trụ đèn năng lượng mặt trời trong chương trình “Tuổi trẻ với biển đảo quê hương” kết hợp triển khai treo cờ Tổ quốc. Qua đó tạo cho người dân đi lại vào ban đêm thuận tiện hơn, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo quê hương.

Mô hình được Tỉnh đoàn triển khai ở nhiều địa phương trên toàn tỉnh.

Mô hình “Thắp sáng đường quê bằng năng lượng mặt trời” đã trở thành dấu ấn đậm nét của tuổi trẻ Quảng Nam bởi tính hiệu quả. Năm 2019, Trung ương Đoàn đã công nhận và tuyên dương “Thắp sáng đường quê bằng năng lượng mặt trời” là công trình tiêu biểu làm theo lời Bác toàn quốc của tuổi trẻ Quảng Nam.

Tính bền vững của mô hình qua thời gian, sự đồng thuận, hưởng ứng của đông đảo đoàn viên thanh niên và nhân dân trong triển khai đã phần nào khẳng định hiệu quả về cách làm này của tuổi trẻ Quảng Nam trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

