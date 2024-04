Xã hội Tuổi trẻ Quế An trao quỹ “Em nuôi CLB” cho 13 trẻ em (QNO) - Ngày 29/4, Đoàn xã và Câu lạc bộ (CLB) Kết nối sức trẻ Quế An (Quế Sơn) trao quỹ dự án “Em nuôi CLB” tháng 4/2024 cho 13 trẻ em khó khăn.

Đại diện CLB Kết nối sức trẻ Quế An trao quỹ "Em nuôi CLB" cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: D.T

Từ nguồn kinh phí vận động các mạnh thường quân, trong tháng 4/2024, Đoàn xã và CLB Kết nối sức trẻ Quế An đến tận nhà trao 2,6 triệu đồng cho 13 trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Được biết, thực hiện cuộc vận động "Vì đàn em thân yêu" giai đoạn 2023 - 2028, Đoàn xã và CLB Kết nối sức trẻ Quế An triển khai dự án "Em nuôi CLB" từ đầu năm 2024; đến nay có 13 học sinh, trẻ em khó khăn trên địa bàn xã được hỗ trợ với số tổng số tiền 5,2 triệu đồng.

Hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ Quế An trong việc quan tâm, chăm lo cho trẻ em; tạo điều kiện cho các em học tập và rèn luyện, vươn lên trong cuộc sống.