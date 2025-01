Quốc phòng - An ninh Tỷ lệ điều tra, phá án của Công an huyện Thăng Bình đạt hơn 94% (QNO) - Sáng 13/1/2025, Công an huyện Thăng Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác công an năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” cho các đơn vị thuộc Công an huyện Thăng Bình. Ảnh: ĐÌNH HIỆP

Năm 2024, công tác điều tra, xử lý tội phạm của Công an huyện Thăng Bình đảm bảo kịp thời. Tỷ lệ điều tra, phá án đạt cao (94,69%).

Trên địa bàn xảy ra 113 vụ phạm pháp hình sự (tăng 8 vụ so với năm 2023), làm chết 1 người, bị thương 36 người; phát hiện 23 vụ (33 đối tượng) liên quan đến lĩnh vực trật tự quản lý kinh tế, chức vụ, môi trường; phát hiện 15 vụ (30 đối tượng) liên quan đến tội phạm ma túy và 64 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy, lập hồ sơ đưa 29 đối tượng đi cai nghiện.

Công an Thăng Bình ra quân tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Ảnh: ĐÌNH HIỆP

Về tai nạn giao thông, trên địa bàn xảy ra 47 vụ, làm chết 19 người, bị thương 37 người; không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Toàn huyện xảy ra 10 vụ cháy với tổng thiệt hại ước tính hơn 3 tỷ đồng.

Công an huyện Thăng Bình tổ chức 444 ca tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về giao thông đường bộ và 25 ca tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về giao thông đường sắt; qua đó phát hiện, xử lý 1.484 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 3,9 tỷ đồng, tước 360 giấy phép lái xe các loại, tạm giữ 739 phương tiện.

Về công tác xây dựng Đảng, năm 2024, Đảng bộ Công an huyện được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 8/8 chi bộ tổ chức thành công đại hội chi bộ; kết nạp Đảng 5 trường hợp...

Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quà tết Công an huyện Thăng Bình. Ảnh: ĐÌNH HIỆP

Với những thành tích đạt được, năm 2024, Công an huyện Thăng Bình được Công an tỉnh tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, Công an xã Bình Hải được Bộ Công an tặng Cờ thi đua.

Tại hội nghị đã khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Lãnh đạo Công an tỉnh cũng trao tặng 23 suất quà cho Công an huyện Thăng Bình và Công an 22 xã, thị trấn nhân Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.