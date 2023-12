Hơn 37 tỷ đồng bảo tồn, tu bổ, phục hồi các tháp Chăm ở Quảng Nam

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích các tháp Chăm ở Quảng Nam gồm: tháp Bằng An (phường Điện An, thị xã Điện Bàn); tháp Bắc và tháp Giữa (thuộc di tích tháp Chăm Chiên Đàn, xã Tam An, huyện Phú Ninh); tháp Sáng (thuộc di tích quốc gia đặc biệt Phật viện Đồng Dương, xã Bình Định Bắc, Thăng Bình).

Phật viện Đồng Dương (Thăng Bình). Ảnh: C.N

Cả 3 dự án đầu tư bảo tồn, tu bổ di tích tháp Chăm nêu trên đều thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2025, nhằm phục hồi, ổn định lâu dài cho cấu trúc di tích; góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

Tổng mức đầu tư bảo tồn, tu bổ, phục hồi dự án tháp Chăm Bằng An (phường Điện An, thị xã Điện Bàn) hơn 8,3 tỷ đồng; tháp Sáng là 12 tỷ đồng; tháp Bắc và tháp Giữa hơn 16,7 tỷ đồng; tất cả đều từ nguồn ngân sách tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở VH-TT&DL làm chủ đầu tư các dự án; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định Luật Di sản văn hóa và văn bản khác có liên quan.