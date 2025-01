Chính trị Về vùng đất căn cứ địa cách mạng (Xuân Ất Tỵ) - Trên từng trang quá khứ hào hùng, nhân dân Trà My đã đồng lòng làm nên những chiến tích vẻ vang, cả trong thời chiến lẫn thời bình.

Nhiều hạng mục của Khu di tích lịch sử Trung Trung Bộ - Nước Oa được bảo vệ, bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị lịch sử. Ảnh: D.L

Bằng tình đoàn kết quân - dân, dựa vào địa hình hiểm trở của núi rừng, trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ, vùng đất Trà My trở thành căn cứ địa, nơi đứng chân của các lực lượng cách mạng Quân khu 5. Hòa bình lập lại, vùng đất căn cứ địa từng ngày vươn mình phát triển, để lớp lớp người càng thêm tự hào về lịch sử vẻ vang đầy chiến tích.

Chiến tích xưa

Vùng đất Nước Oa - xã Trà Tân trở thành căn cứ địa của Cơ quan Khu ủy khu 5, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và các cơ quan ban ngành khu 5 trong kháng chiến chống Mỹ, giai đoạn 1960 - 1973.

Theo cán bộ lão thành cách mạng Huỳnh Tấn Sâm - nguyên Bí thư Đảng bộ huyện Bắc Trà My, với truyền thống yêu nước, yêu quê hương, sự bao bọc núi rừng, các dân tộc huyện Trà My đã phát huy tối đa sức mạnh của mình.

Bằng việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng, sự chính nghĩa của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc đã huy động tinh thần yêu nước của nhân dân tham gia bảo vệ, giúp đỡ cách mạng.

Ông Sâm kể, thời điểm ấy đạn bom ác liệt, đảng viên và nhân dân đồng lòng, lời kêu gọi “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, “không có đảng viên nào lùi bước trước khó khăn, ác liệt” đã huy động sức mạnh nhân dân bảo vệ cách mạng. Mỗi cấp ủy viên, mỗi đảng viên là một du kích cầm súng, là chiến sĩ gùi hàng, tải đạn, hết lòng vì nhiệm vụ được giao.

Cán bộ và nhân dân vừa chiến đấu, vừa sản xuất, đóng góp sức người, sức của cho cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, xây dựng huyện Trà My trở thành căn cứ địa, nơi đứng chân của các lực lượng cách mạng Quân khu 5.

Cùng với lực lượng vũ trang Quân khu 5, Đảng bộ và nhân dân Trà My đã đoàn kết một lòng, đánh thắng kẻ thù xâm lược làm nên chiến thắng Đồn xã Đốc vào ngày 27/3/1971, Trà My hoàn toàn giải phóng, tạo thêm thế và lực cho chiến dịch giải phóng quê hương vào năm 1975.

Thành công mới

Bây giờ, vùng đất căn cứ địa là Khu di tích lịch sử Trung Trung Bộ - Nước Oa vẫn là chứng tích hào hùng cho những tháng năm kháng chiến gian khổ.

Bao thế hệ cha anh đi trước và lớp lớp người mai sau sẽ luôn hướng về khu căn cứ địa cách mạng Nước Oa.

Được công nhận là di tích cấp quốc gia vào năm 1992, Khu di tích lịch sử Trung Trung Bộ - Nước Oa quy hoạch trên diện tích 700ha, hình thành quần thể với 11 điểm di tích được phục dựng, xây dựng. Khu di tích được Huyện ủy, UBND huyện Bắc Trà My bảo tồn, phát huy giá trị, trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau.

Về lâu dài, để đảm bảo thực hiện bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của Khu di tích lịch sử Trung Trung Bộ - Nước Oa, việc đầu tư cải tạo, nâng cấp nhằm kết nối các quần thể di tích phục vụ việc quản lý, vận hành và đặc biệt là khai thác tiềm năng về du lịch lịch sử, hoạt động về nguồn là rất cần thiết.

Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh - Bí thư Huyện ủy Bắc Trà My, trên vùng căn cứ địa năm xưa, đời sống người dân từng ngày được nâng cao, đặc biệt là người dân xã Trà Tân đã xây dựng nông thôn mới, đi từng bước tiến vững chắc tới xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới. So với thời điểm mới chia tách Trà My thành huyện Nam Trà My và Bắc Trà My, đời sống người dân ở vùng căn cứ địa cách mạng đã có nhiều đổi thay.