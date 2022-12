Bộ Thông tin - Truyền thông đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

(QNO) - Sáng nay 18/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự hội nghị tổng kết công tác năm 2022 của Bộ Thông tin - Truyền thông, cùng lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tại điểm cầu Quảng Nam có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tham dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: N.P

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2022, doanh thu toàn ngành thông tin - truyền thông ước đạt 3.893.595 tỷ đồng, tăng 12,7% so với năm 2021 và gấp 1,5 lần so với dự báo tốc độ tăng trưởng GDP năm 2022 của cả nước. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 98.982,30 tỷ đồng, tăng 24,7% so với năm 2021.

Các doanh nghiệp viễn thông đã hoàn thành phủ sóng cho 2.152/2.418 điểm lõm sóng là các thôn, bản trên toàn quốc. Năm 2022, doanh thu dịch vụ Viễn thông đạt 138 nghìn tỷ đồng, tăng 1,6% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế năm 2022 ước đạt 44.500 tỷ đồng, tăng 3,8% so với năm 2021. Thuê bao điện thoại di động sử dụng smartphone ước đạt 75,80%, tăng 1,4% so với năm 2021.

Bộ TT-TT đã xây dựng và triển khai Nền tảng học trực tuyến mở đại trà tại địa chỉ https://onetouch.mic.gov.vn (nền tảng OneTouch), đã triển khai bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức của các bộ, ngành, địa phương; thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng, phổ cập kỹ năng số cho người dân.

Trong 11 tháng đầu năm 2022, đã ngăn chặn, xử lý hơn 2.328 trang web lừa đảo trực tuyến, vi phạm pháp luật (hơn 1.342 trang lừa đảo trực tuyến) và bảo vệ hơn 4,33 triệu người dân (tương ứng 6,8% người dùng internet Việt Nam) trước các tấn công lừa đảo trực tuyến, vi phạm pháp luật trên không gian mạng

Doanh thu lĩnh vực công nghiệp ICT năm 2022 ước đạt 148 tỷ USD, tăng trưởng 8,7% so với năm 2021, đạt kế hoạch đề ra năm 2022. Đóng góp vào GDP của lĩnh vực Công nghiệp ICT năm 2022 ước đạt 34.336 triệu USD, tăng trưởng 8,7% so với năm 2021, đạt kế hoạch đề ra năm 2022. Số lượng doanh nghiệp công nghệ số đăng ký năm 2022 ước đạt 70.000 doanh nghiệp, tăng 9,5% so với năm 2021, đạt kế hoạch đề ra năm 2022.

Công tác báo chí, truyền thông tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc phản ánh trung thực dòng chảy chính của xã hội Việt Nam, tạo đồng thuận, lan toả năng lượng tích cực, tạo niềm tin xã hội. Công tác xử lý vi phạm chuyển hướng sang xem xét, xử lý trách nhiệm cơ quan chủ quản, người đứng đầu cơ quan báo chí. Buộc các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới tuân thủ, rà soát, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin xấu độc đạt trên 90% yêu cầu của Nhà nước Việt Nam.

Doanh thu Lĩnh vực Xuất bản, In, Phát hành ước đạt năm 2022 là 96.433 tỷ đồng tăng trưởng 5% so với năm 2021. Số đầu xuất bản phẩm in năm 2022 ước đạt 39.700, tăng nhẹ so với năm 2021. Số đầu xuất bản phẩm điện tử ước đạt 3.200 tăng 59% so với năm 2021.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định năm 2022 là năm mà Bộ TT-TT tập trung, đặt ra chiến lược quốc gia cho từng lĩnh vực. Là năm tổng tiến công về chuyển đổi số, chuyển đổi số đã trở thành hoạt động toàn dân, toàn diện với việc các bộ, ngành, địa phương đã ban hành nghị quyết về chuyển đổi số.

Năm 2023 sẽ là năm về dữ liệu, đó là bảo vệ dữ liệu cá nhân, công bố và xây dựng các cơ sở dữ liệu cấp bộ, ngành và địa phương, mở dữ liệu để kết nối chia sẻ, là an toàn dữ liệu. Bộ TT-TT sẽ tạo ra sự thay đổi căn bản về dữ liệu Việt Nam. Tạo ra dữ liệu và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới là sự khác biệt cơ bản của chuyển đổi số.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực, thành tích đã đạt được năm 2022, đồng thời chúc mừng Bộ TT-TT được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Đồng thời, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ TT-TT chủ động, tích cực, sáng tạo tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số; triển khai hiệu quả, thực chất Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng đến chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, công dân số. Quán triệt quan điểm lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của chuyển đổi số.

“Chuyển đổi số để người dân, doanh nghiệp hưởng lợi từ dịch vụ công, tiện ích xã hội thuận tiện hơn, nhanh hơn, rẻ hơn, an toàn hơn, hiệu quả hơn. Tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, chú trọng cập nhật, xử lý dữ liệu thường xuyên, liên tục. Dữ liệu là tài nguyên cần phải lưu trữ, chia sẻ, khai thác, sử dụng một cách an toàn, bảo mật, khoa học, hiệu quả, tạo nên các giá trị gia tăng, thông qua đó hỗ trợ chuyển đổi phương thức quản trị quốc gia” - Thủ tướng nhấn mạnh.