(QNO) - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức diễn đàn đối thoại “Công an, chính quyền huyện Duy Xuyên lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2022.

Người dân Duy Xuyên mong muốn công an tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ảnh: T.M

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, diễn đàn nhận được gần 20 lượt ý kiến đóng góp, trao đổi của nhân dân liên quan đến tình hình, kết quả công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; an toàn giao thông và xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông...

Người dân cũng đề nghị các ngành quan tâm xây dựng hệ thống điện chiếu sáng trên quốc lộ 14H đoạn qua xã Duy Phước (Duy Xuyên) đi Cẩm Kim (Hội An) để đảm bảo an toàn giao thông; cần lắp đặt đèn tín hiệu và biển báo giao thông tại các nút đường giao nhau; xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, xe chở quá khổ quá tải.