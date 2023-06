Đẩy nhanh tiến độ kích hoạt tài khoản định danh điện tử

(QNO) - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Công an xã Bình Triều (Thăng Bình) đến nhà dân hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Ảnh: N.P

Sau hơn 10 ngày mở đợt cao điểm trên toàn tỉnh với sự tham gia tích cực của các ban ngành, đoàn thể, lực lượng công an cơ sở, đoàn thanh niên, hội LHPN và sự hưởng ứng đông đảo của nhân dân, tính đến ngày 7/6 toàn tỉnh đã tạo lập 469.004 hồ sơ với 382.455 tài khoản định danh điện tử, đã kích hoạt 186.568 tài khoản, đạt 24,37% so với chỉ tiêu được giao.

Với kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương các địa phương đã có cách làm hay, sáng tạo, tích cực tạo lập được nhiều hồ sơ, tài khoản và đạt tỷ lệ kích hoạt cao như: Nông Sơn (tạo lập hồ sơ đạt 115,34%, tỷ lệ kích hoạt đạt 51,19%), Đại Lộc (tạo lập hồ sơ đạt 103,2%, tỷ lệ kích hoạt đạt 41,8%), Điện Bàn (tạo lập được 75.152 hồ sơ, cao nhất tỉnh).

Đồng thời nghiêm túc phê bình các địa phương chưa quyết liệt trong công tác chỉ đạo, chưa huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị dẫn đến tỷ lệ cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử rất thấp so với chỉ tiêu được giao như: Phú Ninh (12,1%), Núi Thành (16,01%), Nam Trà My (16,16%), Tam Kỳ (16,59%), Bắc Trà My (16,69%).

Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đến hết ngày 30/6/2023 toàn tỉnh kích hoạt được 738.291 tài khoản định danh điện tử, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo quyết liệt, tiếp tục huy động sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kích hoạt tài khoản định danh điện tử được giao.

UBND các huyện, thị xã, thành phố giao trưởng công an cấp huyện tăng cường đôn đốc, giám sát kết quả thực hiện việc hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Hằng ngày thống kê kết quả cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, đánh giá tiến độ, chỉ tiêu hoàn thành báo cáo chủ tịch UBND cấp huyện theo dõi, chỉ đạo.

UBND các huyện, thị xã, thành phố giao UBND cấp xã tiếp tục bám sát, đôn đốc các tổ công tác của đoàn viên thanh niên, hội viên… tại các thôn, tổ dân phố duy trì việc “Đến từng nhà rà từng người hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử”.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh tăng cường chỉ đạo công an cấp huyện, cấp xã phát huy vai trò nòng cốt trong việc hướng dẫn công dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện việc đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Hằng ngày tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Bộ Công an, UBND tỉnh đảm bảo quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có chức năng giải quyết thủ tục hành chính yêu cầu tất cả cán bộ, công chức trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính phải nắm vững cách thực hiện và hướng dẫn công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng nhập vào các cổng dịch vụ công và tham gia thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Sử dụng các tính năng khai thác thông tin cá nhân, thông tin các loại giấy tờ đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử thông qua ứng dụng VNeID phục vụ kiểm tra, đối chiếu thay thế cho việc xuất trình các loại giấy tờ vật lý trong thực hiện các giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính.