Học sinh, đoàn viên tham gia hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID

(QNO) - Huyện Thăng Bình, Núi Thành và TP.Hội An đã đồng loạt huy động các thành viên Tổ đề án 06 xã, thôn và học sinh, đoàn viên của các trường THPT tham gia hỗ trợ, hướng dẫn thao tác cài đặt và kích hoạt ứng dụng VNeID trong ngày Chủ nhật 10/9 vừa qua. Tiến độ đợt cao điểm cài đặt, kích hoạt và sử dụng đang được đẩy nhanh để đáp ứng theo mục tiêu đề ra.

Xã Bình Chánh (Thăng Bình) ra quân hướng dẫn nhân dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng VNeID. Ảnh: N.V

Theo thống kê, trong ngày Chủ nhật 10/9 vừa qua, toàn tỉnh kích hoạt được hơn 12.600 tài khoản VNeID. Đáng chú ý, huyện Thăng Bình thực hiện hơn 6.600 tài khoản, TP.Hội An hơn 3.000 tài khoản và huyện Núi Thành hơn 2.100 tài khoản.

Các địa phương này đã phối hợp với ngành giáo dục, các trường THPT chọn học sinh cùng nơi thường trú với số công dân cần kích hoạt tài khoản để hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt và kích hoạt tài khoản cho công dân ở nơi cư trú. Các em học sinh, đoàn viên được bổ sung vào thành viên Tổ đề án 06 ở cơ sở để tăng cường tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Đây là những nỗ lực đáng ghi nhận để hoàn thành chỉ tiêu hơn 738.000 tài khoản được cài đặt và kích hoạt trên toàn tỉnh.

Trước đó, tại hội nghị giao ban Đề án 06 tỉnh tháng 8/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu có chỉ đạo, yêu cầu công an tỉnh chủ trì, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố trước ngày 30/9/2023.

Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh được tử được giao, công an tỉnh cũng đã ban hành công văn gửi các đơn vị, công an các địa phương yêu cầu tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cấp chỉ đạo quyết liệt, huy động sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kích hoạt tài khoản định danh điện tử được giao.

Thăng Bình huy động học sinh, đoàn viên vào ngày Chủ nhật để hướng dẫn cư dân nơi cư trú cài đặt, kích hoạt ứng dụng VNeID.

Công an tỉnh yêu cầu phối hợp, trao đổi nhân rộng ngay phương pháp thực hiện việc kích hoạt tài khoản định danh điện tử của công an các địa phương có cách làm hiệu quả trong ngày Chủ nhật như Công an Thăng Bình, Công an TP.Hội An, Công an Núi Thành. Đồng thời, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân trên địa bàn tỉnh tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai, thực hiện; rà soát tiến độ để kịp thời đôn đốc ở các địa phương.