(QNO) - Chiều nay 22/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tập huấn, đào tạo, hướng dẫn vận hành hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của Mặt trận tỉnh cho cán bộ phụ trách của Mặt trận cấp huyện.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phi Hùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VINH ANH

Dự án hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 867 ngày 31/3/2022 với tổng mức đầu tư hơn 18,5 tỷ đồng.

Sau hơn 4 tháng triển khai, đến nay hệ thống cơ bản hoàn thành các công đoạn để đưa vào vận hành thử nghiệm. Theo đại diện nhà thầu (Công ty CP Tập đoàn Hipt), hệ thống được trang bị nhiều công nghệ, tính năng mới, hiện đại.



Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VINH ANH

Hệ thống có 20 điểm cầu gồm 1 điểm cầu chính tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, 18 điểm cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện và 1 điểm tại trung tâm dữ liệu tỉnh. Hệ thống cho phép liên thông với hệ thống hội nghị truyền hình của khối Đảng, UBND và kết nối đến cơ quan trung ương.

Tại hội nghị, đại diện nhà thầu đã hướng dẫn các bước vận hành cơ bản của hệ thống cho cán bộ phụ trách của Ủy ban MTTQ Việt Nam 18 huyện, thị xã, thành phố.



Đại diện Công ty CP Tập đoàn Hipt hướng dẫn vận hành hệ thống. Ảnh: VINH ANH

Ông Nguyễn Phi Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ được sử dụng chung cho khối Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức thành viên của Mặt trận.

Việc đưa vào vận hành hệ thống nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Để bảo đảm hệ thống vận hành hiệu quả, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ ban hành quy chế hoạt động để quy định trách nhiệm các bên trong quá trình sử dụng.

Lắp đặt thiết bị hệ thống tại điểm cầu cấp huyện. Ảnh: VINH ANH

Dịp này, đại diện Công an tỉnh Quảng Nam đã hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong quá trình vận hành, sử dụng hệ thống.