Sạt lở tiếp tục uy hiếp Trung Phường (Duy Hải)

(QNO) - Những ngày qua, mưa lớn liên tục kết hợp với triều cường dâng cao, sóng đánh mạnh khiến đoạn bờ biển thuộc thôn Trung Phường (xã Duy Hải, Duy Xuyên) tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng.

Đoạn bờ biển thuộc thôn Trung Phường (xã Duy Hải, Duy Xuyên) ngày càng bị xâm thực nghiêm trọng. Ảnh: PV

Ông Trương Công Trực ở thôn Trung Phường nói, 4 ngày qua mưa to kéo dài, sóng đánh khá mạnh khiến đoạn bờ biển gần nhà ông bị xâm thực nặng hơn. Sáng nay 15/10, lực lượng xung kích của xã Duy Hải đến hỗ trợ gia đình ông Trực dùng trục trịch tre và bao tải cát gia cố tạm thời các điểm sạt lở.

Cạnh đó, gia đình các ông Trương Công Tuấn, Nguyễn Văn Hai và một số hộ dân khác ở thôn Trung Phường cũng nặng trĩu âu lo trước tình trạng bờ biển ngày càng bị sóng đánh sập, giờ chỉ còn cách nhà mươi mét.

Những ngày qua, mưa to liên tục kết hợp với triều cường dâng cao khiến đoạn bờ biển ở thôn Trung Phường tiếp tục bị sạt lở. Ảnh: PV

Duy Hải là xã bãi ngang ven biển, hằng năm cứ đến mùa mưa bão là tình trạng sạt lở lại diễn biến phức tạp. Từ năm 1999, sạt lở bắt đầu ăn sâu vào đất liền khoảng 300m làm sạt lở và nguy cơ sạt lở 72 hộ dân, tất cả phải di dời vào khu tái định cư tại thôn An Lương để ổn định cuộc sống.

Nhờ công trình kè chắn sóng thôn An Lương được xây dựng mà không còn tìnht trạng sạt lở. Tuy nhiên, vẫn còn một đoạn từ cuối bờ kè An Lương đến thôn Trung Phường giáp biển Cửa Đại chiều dài 1,1km chưa có kè, do đó sạt lở ngày càng phức tạp hơn. Đáng nói từ đầu năm 2019 đến nay tình trạng sạt lở diễn ra nhanh hơn, nhất là trong mùa mưa bão và các đợt gió mùa đông bắc.

Sáng nay 15/10, lực lượng xung kích của xã Duy Hải hỗ trợ gia đình ông Trương Công Trực gia cố tạm các điểm sạt lở. Ảnh: PV

Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Nam vào trưa nay 15/10, ông Trần Văn Siêm - Phó Chủ tịch UBND xã Duy Hải cho biết, tại khu vực thôn Trung Phường có 58 hộ dân nằm trong diện nguy cơ sạt lở. Những năm qua, chính quyền địa phương đã dời 19 hộ vào nơi ở xen ghép và 4 hộ vào khu tái định cư.

Theo ông Siêm, hiện nay còn 35 hộ dân vẫn ở lại khu vực nguy cơ sạt lở, trong đó có 16 hộ bị ảnh hưởng liền kề tiếp giáp với đoạn sạt lở. Trước đó, năm 2018, UBND xã Duy Hải đã bố trí tái định cư cho 16 hộ có nguy cơ cao nhưng một số hộ không thống nhất vào khu tái định cư.

Chính quyền xã Duy Hải đã tổ chức nhiều buổi làm việc và nhiều lần tới nhà vận động 16 hộ dân đến khu tái định cư. Thế nhưng, chỉ có 5/16 hộ đồng ý đến khu tái định cư, còn lại 11 hộ vẫn tiếp tục ở lại đất cũ được Nhà nước giao năm 1995 (theo Nghị định số 64 của Chính phủ) với nhiều nguyên nhân khác nhau.

Người dân thôn Trung Phường lo lắng trước tình trạng sạt lở bờ biển. Ảnh: PV

“Từ năm 2021 đến nay, mưa bão diễn biến khá phức tạp và thường xuất hiện nhiều đợt gió mùa đông bắc đã gây sạt lở nghiêm trọng bờ biển của thôn Trung Phường, sâu vào đất liền hơn 70m. Hiện giờ, một số nhà dân ở đây chỉ còn cách bờ biển khoảng hơn 10m và luôn sống trong lo sợ” - ông Siêm nói.

Trước tình hình này, chính quyền xã Duy Hải mong muốn các cấp, các ngành sớm quan tâm nghiên cứu đầu tư xây dựng đoạn kè chống sạt lở bờ biển tại thôn Trung Phường nhằm ổn định cuộc sống của nhân dân.