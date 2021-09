Tam Kỳ, Phú Ninh đang tích cực triển khai ứng phó bão số 5

(QNO) – Đến trưa nay (11.9), các huyện Phú Ninh, TP.Tam Kỳ đang tích cực triển khai các phương án ứng phó bão số 5.

Thuyền nhỏ đã được ngư dân xã Tam Thanh kéo lên bờ. Ảnh: H.Đ

Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ Bùi Ngọc Ảnh cho biết, từ nhiều ngày trước, xác định mùa mưa bão đã đến nên thành phố đã triển khai cắt tỉa cây cối trên địa bàn, các địa phương khác cũng đã vận động nhân dân cắt tỉa các cây trong vườn để hạn chế thiệt hại, rủi ro về người, tài sản.

Ứng phó với bão số 5, TP.Tam Kỳ chỉ đạo các địa phương triển khai công tác di dời người dân ở các khu vực nguy hiểm, các nhà không kiên cố theo hình thức “di dời xen ghép”, tức các hộ dân có nhà kiên cố sẽ hỗ trợ các gia đình nhà cửa không kiên cố trong trường hợp khẩn cần phải di dời trước 18 giờ hôm nay.

“Riêng với người già neo đơn thì được di dời đến các trạm y tế, UBND các xã, phường để tiện chăm sóc. Đặc biệt, vừa chống bão, vừa chống dịch Covid-19 nên chúng tôi yêu cầu y tế xã, phường sẽ thực hiện test nhanh với các trường hợp phải di dời để đảm bảo an toàn, tránh lây nhiễm bệnh” – ông Bùi Ngọc Ảnh cho biết.

Cũng theo lãnh đạo thành phố, quan tâm nhất trong công tác ứng phó với mưa lũ lần này là vấn đề thoát nước, chống ngập úng đô thị. Qua các mùa mưa bão trước, UBND TP.Tam Kỳ chỉ đạo các phòng, ban liên quan phải theo dõi thường xuyên, sẵn sàng ứng phó để hạn chế thấp nhất khả năng ngập úng đô thị.

* Tại huyện Phú Ninh, tính đến nay, chỉ còn khoảng 70ha lúa, hoa màu trồng muộn chưa thu hoạch, có khả năng sẽ hư hỏng do mưa lớn gây nên. Theo Trưởng phòng NN&PTNT huyện Phú Ninh Trịnh Ngọc An, các hồ, đập trên địa bàn đều khá an toàn vì mực nước thấp, các hồ không có dấu hiệu, nguy cơ sạt lở…

“Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện cũng đã chỉ đạo ngay các việc cần làm đến các địa phương như: kêu gọi người dân chằng chống, gia cố nhà cửa; chuẩn bị phương án di dời các hộ dân vùng trũng ở Tam An, Tam Đàn; ban chỉ huy các xã thực hiện trực 24/24, chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị cứu hộ, cứu nạn; thành lập các đội xung kích để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ người dân” – ông An nói.