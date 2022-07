Tập huấn chuyển đổi số cho cán bộ công đoàn cơ sở

Tăng cường năng lực tiếp thị điểm đến trong thời kỳ phục hồi và chuyển đổi số

QUỐC TUẤN | 01/07/2022 - 15:20

(QNO) - Sáng 1.7, tại TP.Hội An diễn ra hội thảo tiếp thị điểm đến Quảng Nam trong thời kỳ phục hồi và chuyển đổi số diễn ra tại TP.Hội An. Hội thảo do Sở VH-TT&DL phối hợp với Chương trình Phát triển du lịch bền vững Thụy Sĩ (SSTP) tổ chức.