Tây Giang tặng sim điện thoại phục vụ đăng ký tài khoản định danh điện tử

(QNO) - Ngày 25/9, UBND huyện Tây Giang trao tặng sim Viettel cho người dân có nhu cầu dùng sim chính chủ đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và sử dụng các tiện ích của Đề án 06.

UBND huyện Tây Giang tặng sim chính chủ cho người dân. Ảnh: T.Q

Toàn huyện Tây Giang đã đăng ký khoảng 5.870 tài khoản định danh trên tổng số hơn 7.160 tài khoản (đạt 81,9%), trong đó hơn 4.880 tài khoản kích hoạt thành công (gần 68,2%).

Qua rà soát, còn khoảng 1.300 người dân chưa thể đăng ký định danh điện tử do không có sim điện thoại đăng ký chính chủ. Để đẩy nhanh tiến độ đăng ký, đảm bảo theo quy trình và tính bảo mật thông tin do Bộ Công an yêu cầu, UBND huyện Tây Giang tặng sim miễn phí cho người dân chưa có sim điện thoại đăng ký chính chủ; đồng thời phối hợp Viettel làm thủ tục đăng ký cho người dân.

Thực hiện thủ tục cấp sim chính chủ cho người dân. Ảnh: T.Q

Trong ngày 25/9, Tổ công tác Đề án 06 huyện Tây Giang tiến hành thủ tục cấp sim chính chủ và trực tiếp hỗ trợ tư vấn, cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho từng người dân tại 3 xã A Tiêng, Lăng và Dang.

Công an Tây Giang hỗ trợ đăng ký định danh điện tử. Ảnh: T.Q

Theo Công an huyện Tây Giang, đối với người dân được cấp sim chính chủ nhưng chưa có điện thoại thông minh để kích hoạt thì công an xã sẽ lưu giữ. Sau này, khi người dân sử dụng điện thoại thông minh sẽ bàn giao, hướng dẫn thủ tục kích hoạt nhằm tránh thất lạc, hư hỏng.

[VIDEO] - Tây Giang tặng sim điện thoại chính chủ cho người dân: