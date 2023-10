Trải nghiệm kỹ năng chữa cháy và thoát nạn trong sự cố cháy

Hội An thực tập phương án chữa cháy tại Tổ liên gia

QUỐC HẢI | 13/09/2023 - 07:45

Công an TP.Hội An vừa phối hợp tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tổ 11, khối Thanh Nam, phường Cẩm Châu.