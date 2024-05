Văn hóa - Văn nghệ Xây dựng 5 bia di tích tại Hội An (QNO) - UBND tỉnh Quảng Nam ngày 23/5 có văn bản giao Sở VH-TT&DL chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn UBND TP.Hội An triển khai thực hiện các dự án đầu tư tu bổ di tích trên địa bàn thành phố năm 2024 theo thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Khai quật khảo cổ di tích Bãi Ông. Ảnh: TL

Theo đó, sẽ đầu tư xây dựng Nhà bia di tích quốc gia khảo cổ Bãi Ông tại xã Tân Hiệp (Hội An). Nguồn kinh phí 800 triệu đồng từ ngân sách tỉnh.

Đồng thời dầu tư xây dựng 4 bia di tích cấp tỉnh, gồm Bia di tích khảo cổ Trảng Sỏi; Bia di tích khảo cổ Hậu Xá I; Bia di tích khảo cổ Hậu Xá II; Bia di tích khảo cổ An Bang tại phường Thanh Hà (Hội An).

Tổng đầu tư của 4 bia di tích là 1,2 tỷ đồng (mỗi bữa 300 triệu đồng) từ ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2024.