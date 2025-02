An ninh trật tự Xử phạt 7,5 triệu đồng thanh niên đăng tin sai sự thật trên Tiktok (QNO) - Công an xã Trà Tập (huyện Nam Trà My) vừa tham mưu xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với H.V.C. (SN 2006, trú tại xã Trà Tập) vì hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội TikTok.

Công an xã Trà Tập làm việc với H.V.C. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 12/2, H.V.C. (một thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự) đã sử dụng hiệu ứng filter làm biến đổi khuôn mặt và đăng video với nội dung gây hiểu lầm về quá trình nhập ngũ. Bài đăng này làm ảnh hưởng đến hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” và gây dư luận xấu. Sau khi phát hiện vụ việc, đơn vị nhận quân đã trả H.V.C. về địa phương.

Làm việc với công an, C. thừa nhận sai phạm, chủ động gỡ bỏ bài viết và đăng tin đính chính. Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My đã ra quyết định xử phạt theo điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP.

Lực lượng công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là giới trẻ cần thận trọng khi sử dụng mạng xã hội, tránh đăng tải thông tin sai sự thật để "đu trend" hay mua vui. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.