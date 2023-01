(QNO) - Ngày 12/1, gần 300 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Nam tham gia “Lễ hội xuân hồng” do Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện Công an tỉnh tổ chức.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Nam hiến máu tình nguyện. Ảnh: CTV

Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ hiến được 250 đơn vị máu bổ sung cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam phục vụ cứu chữa bệnh nhân, nhất là thời điểm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đây là hoạt động được Công an tỉnh duy trì thường xuyên mỗi dịp cận tết.