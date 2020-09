Dự án, công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025: Chạy đua với thời gian

Tỉnh đang tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với một số công trình, dự án nhằm hoàn thành đúng tiến độ thời gian, có mặt bằng sạch để khởi công chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT kiểm tra thi công đường Võ Chí Công, đoạn qua huyện Núi Thành. Ảnh: H.P

Vướng mắc hạng mục phụ

Ngay từ đầu năm 2019, UBND tỉnh đặt kế hoạch đưa 15 công trình, dự án được chọn làm “Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025)” hoàn thành trước ngày 30.9.2020. Nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều dự án không thể thi công, trễ hẹn tiến độ thời gian, nên phải loại bỏ, gồm: dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò, TP.Hội An; Trường THPT Trần Đại Nghĩa (Quế Sơn); Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu (Điện Bàn); dự án nâng cấp, mở rộng đường Hùng Vương (TP.Tam Kỳ). Với các công trình, dự án đưa vào gắn biển công nhận hoàn thành, thông xe kỹ thuật, chủ đầu tư đang tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc còn lại.

Tại công trình Trường THPT Nguyễn Huệ (xã Tam Hiệp, Núi Thành), thời điểm này hạng mục xây dựng hạ tầng và phụ trợ trường đã cơ bản hoàn thành. Tuy vậy, vướng ở hạng mục nhà xe học sinh chưa thi công tại vị trí hộ ông Lê Văn Tùy và ông Lê Văn An. Tường rào mới thi công xong phần trước đã bàn giao mặt bằng còn đoạn dài 30m bị ách tắc do chưa thỏa thuận bồi thường, hỗ trợ với hộ ông Trần Minh Vương và hộ bà Phạm Thị Hội.

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh - ông Lê Văn Quang cho biết, dự án Trường THPT Nguyễn Huệ, đến ngày 15.9 sẽ cơ bản hoàn thành công trình phục vụ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Một số hạng mục chưa thi công dứt điểm chủ yếu địa phương chậm bàn giao mặt bằng.

Một công trình trọng điểm khác là đường ven biển 129 đoạn từ dốc Diên Hồng, xã Tam Phú (Tam Kỳ) đến cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai (nay là đường Võ Chí Công) do Ban Quản lý Công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, ách tắc đoạn thi công cầu qua vịnh An Hòa (Núi Thành). Chủ đầu tư kiến nghị, riêng đoạn vịnh An Hòa, thuộc địa bàn xã Tam Hiệp và thị trấn Núi Thành, khó khăn nằm ở khâu thu hồi đất của hàng chục hộ dân và bố trí đất tái định cư, nên sẽ chỉ gắn biển thông xe kỹ thuật từ dốc Diên Hồng đến địa phận xã Tam Hòa (Núi Thành).

Điểm nhấn của sự phát triển

Tại cuộc họp mới đây, các chủ đầu tư thông tin, đến nay nhiều dự án, công trình đã và đang sắp hoàn thành, kịp tiến độ gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, gồm: cầu Trường Giang (Tam Kỳ), Trường THPT Nguyễn Huệ, Cảng cá Tam Quang (Núi Thành), đường Võ Chí Công, trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, cầu Cẩm Kim, cầu Nông Sơn, công trình Đồn Biên phòng cửa khẩu Cù Lao Chàm. Hai dự án dự kiến khởi công trong dịp này gồm kho lưu trữ tỉnh và quốc lộ 40B từ cao tốc Đà Nẵng - Dung Quất lên thị trấn Tiên Kỳ (Tiên Phước).

Vượt qua thách thức của dịch Covid-19, nhiều công trình đã rút ngắn thời gian thi công. Đơn cử, dự án Trường THPT Nguyễn Huệ, xã Tam Hiệp (Núi Thành). Theo kế hoạch, tiến độ thi công dự án này 500 ngày, nghĩa là đến ngày 24.12.2020 mới kết thúc thi công, nhưng chủ đầu tư quả quyết dự án sẽ vượt tiến độ hợp đồng hơn 2 tháng. Các chủ đầu tư khác cũng cam kết với UBND tỉnh kịp hoàn thành tiến độ các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn đánh giá, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, chật vật giải phóng mặt bằng nhưng các công trình được đề xuất công nhận hoàn thành vẫn duy trì được nhịp độ xây lắp, các hạng mục xây dựng nhanh. Do vậy, để các công trình xứng đáng là điểm nhấn của sự phát triển, UBND tỉnh yêu cầu Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh thống nhất nội dung, hình thức gắn biển; nhất quán nội dung ghi trong biển công nhận dự án giao thông nhưng chưa kịp tiến độ thông xe kỹ thuật; vị trí, vật liệu, màu sắc, kích cỡ, hình dáng đặt biển công trình phải hài hòa với tổng thể dự án để đảm bảo tính kỹ thuật lẫn mỹ thuật.