Công an toàn tỉnh bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế quan trọng

(QNO) - Chiều 18.12, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2020 và triển khai chương trình công tác năm 2021. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca đến dự.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an trao Cờ thi đua cho các đơn vị. Ảnh: T.C

Năm 2020 diễn ra hàng loạt sự kiện chính trị quan trọng, đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025), các hoạt động kỷ niệm lớn trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến khá phức tạp, dịch bệnh Covid-19, thiên tai, bão lũ xảy ra liên tiếp gây nhiều tác động đến đời sống xã hội. Hoạt động chống phá của các thế lực thù địch với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi, nguy hiểm hơn. Song với quyết tâm chính trị cao, lực lượng công an toàn tỉnh đã nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. An ninh trên các lĩnh vực được đảm bảo, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế quan trọng, nhất là đại hội Đảng các cấp.

Công tác phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật có nhiều chuyển biến, phạm pháp hình sự giảm 40 vụ, tỷ lệ điều tra phá án đạt 83,6% (vượt 3,6% so với chỉ tiêu Bộ Công an giao). Nhiều vụ án, chuyên án lớn, phức tạp được điều tra, làm rõ; tai nạn giao thông đường bộ giảm cả 3 tiêu chí. Công an tỉnh cũng hoàn thành bố trí công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã tại 203 xã, mỗi xã ít nhất 5 người. Đặc biệt, cán bộ chiến sĩ công an toàn tỉnh đã chủ động cùng với các lực lượng chức năng tích cực tham gia tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19 và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, giúp nhân dân trong phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai. Tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ 76, Công an tỉnh được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trao Bằng khen cho Công an tỉnh. Ảnh: T.C

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đánh giá cao những nỗ lực của toàn ngành trong năm công tác. Đồng thời nhấn mạnh, trong bối cảnh nhiều khó khăn, áp lực, ngành công an đã có nhiều đóng góp cho công cuộc phòng chống dịch Covid-19, tái thiết sau thiên tai, đảm bảo an ninh trật tự trong một năm đầy biến động. Nhiều điểm nóng về đất đai, môi trường, khoáng sản, ma túy được kịp thời đấu tranh ngăn chặn. Các án trọng điểm về hình sự, kinh tế, ma túy được triệt phá, đảm bảo an ninh trật tự cho đại hội Đảng các cấp… Đồng chí Lê Trí Thanh đề nghị, thời gian tới ngành công an khắc phục những tồn tại, kiện toàn bộ máy nhân sự, siết chặt kỷ cương, kỷ luật đối với cán bộ chiến sĩ, xứng đáng là niềm tin của người dân...

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: T.C

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Phòng Tham mưu Công an tỉnh; trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 24 cá nhân; trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho 4 tập thể. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tặng Bằng khen cho Công an tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh.