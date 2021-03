Hai tháng đầu năm, ngành thuế thu ngân sách 4.676 tỷ đồng

Cục Thuế Quảng Nam cho biết, lũy kế từ đầu năm đến ngày 28.2.2021 ngành thuế tỉnh đã thu vào ngân sách nhà nước 4.676 tỷ đồng, đạt hơn 29% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó tại cơ quan Cục Thuế thu 4.291 tỷ đồng, đạt 31% dự toán, tăng hơn 70% so với cùng kỳ 2020. Đây là kết quả rất tích cực, khởi đầu một năm thực hiện thu ngân sách được dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức vì đại dịch Covid-19 diễn biến khá phức tạp.

Đóng góp lớn nhất cho ngân sách nhà nước thuộc về Tập đoàn Ô tô Chu Lai - Trường Hải, với hơn 2.884 tỷ đồng (trong đó riêng 3 công ty sản xuất và lắp ráp ô tô du lịch đóng hơn 2.743 tỷ đồng), chiếm 62% tổng thu nội địa toàn tỉnh do ngành thuế quản lý thu, tăng so với cùng kỳ 2020 đến 128%.

Nhà máy bia Heineken có tăng trưởng khá, đã nộp ngân sách 252,6 tỷ đồng, tăng 43% so cùng kỳ. Các nhà máy thủy điện do đủ lượng nước để phát điện nên số nộp ngân sách đạt 154 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ 2020.

Cục Thuế cho biết, tháng 3 là tháng cao điểm quyết toán thuế năm 2020 nên sẽ tập trung hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Nhưng do tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, để việc quyết toán thuế được thông suốt gắn với đảm bảo an toàn phòng chống dịch, Cục Thuế tổ chức chương trình đồng hành hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế bằng phương thức điện tử, như gửi tài liệu hướng dẫn đến e-mail doanh nghiệp, đăng trên website Cục Thuế (http://quangnam.gdt.gov.vn); Báo Quảng Nam (http://baoquangnam.vn) và Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam (http://quangnam.gov.vn); đăng trên Zalo, Yutobe của Cục Thuế để doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiện truy cập tìm hiểu. Những vấn đề còn vướng mắc sẽ được giải thích, hướng dẫn cụ thể khi người nộp thuế gọi đến số điện 0235.3.852.536 (Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế).