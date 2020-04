Hội An hỗ trợ người nộp thuế

Những ngày qua, Ban Quản lý chợ Hội An đã phân công cán bộ tăng cường bảo vệ tài sản và phòng chống cháy nổ, lập phương án tham mưu UBND thành phố về cơ chế hỗ trợ tiểu thương, phối hợp với Đội Quản lý thuế chợ Hội An làm thủ tục hỗ trợ cho các cơ sở ngừng, nghỉ kinh doanh...

Hiện Hội An có đến 3.700 hộ kinh doanh cá thể nộp thuế khoán ngoài số doanh nghiệp thuộc diện tự khai, tự nộp, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về thuế. Không chỉ có các cơ sở trong phố cổ, tiểu thương chợ Hội An bị tác động sâu sắc bởi dịch bệnh, nhiều hộ kinh doanh ở bên ngoài, vùng ven, làng nghề, cảng Cửa Đại, các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ, vận chuyển tuyến đảo Cù Lao Chàm cũng bị ngưng trệ.

Hiện nay, sau khi UBND tỉnh yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động, con số cơ sở kinh doanh dịch vụ dừng hoạt động tăng lên đáng kể. Riêng số cơ sở do Đội quản lý thuế chợ Hội An quản lý đã có khoảng 1.000 hộ nộp đơn ngừng, nghỉ kinh doanh. Toàn thành phố hiện có gần 2.000 đơn xin ngừng, nghỉ kinh doanh trong tháng 3 và tháng 4. Trước thực trạng này, Chi cục thuế Hội An có kế hoạch tham mưu thành phố phương án về thuế đối với hộ nộp thuế khoán ngừng nghỉ kinh doanh.

Ông Nguyễn Văn Mừng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Hội An cho biết, Chi cục Thuế nhận định doanh nghiệp và các hộ cá thể bị ảnh hưởng nặng nề. Vì vậy đơn vị phối hợp với Hội đồng tư vấn thuế xã phường, các ban ngành đoàn thể đánh giá mức độ thiệt hại đối với hộ kinh doanh. Chi cục đã hướng dẫn gia hạn, miễn tiền chậm nộp theo quy định và sẽ đề nghị thành phố thành lập một tổ hỗ trợ, đánh giá ảnh hưởng. Trong đó chi cục sẽ làm thường trực, các ngành, địa phương tham gia hỗ trợ. Căn cứ mức độ thiệt hại, Chi cục Thuế Hội An đề nghị cấp trên miễn giảm hoặc gia hạn tiền chậm nộp cho người nộp thuế khoán.

“Và sau khi Chính phủ ban hành nghị định gia hạn nộp thuế đối với một số ngành nghề, chúng tôi sẽ rà soát những ngành nghề không thuộc đối tượng điều chỉnh trong nghị định của Chính phủ bị ảnh hưởng bởi dịch Co-vid-19 như nghề spa, massage, karaoke..., từ đó đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét miễn giảm, gia hạn, áp dụng một số chính sách thuế cho người nộp thuế” - ông Mừng cho biết thêm.