Thu ngân sách nội địa tháng 11 đạt gần 1.418 tỷ đồng

Báo cáo nhanh của Cục Thuế Quảng Nam cho biết, tính riêng tháng 11.2020 ngành thuế trong tỉnh thu ngân sách đạt gần 1.418 tỷ đồng, tăng gần 50% so với thu tháng 10 trước đó. Tính chung 11 tháng tổng thu ngân sách kể cả số thuế gia hạn hơn 14.759 tỷ đồng, đạt gần 72% dự toán, bằng 90% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, số thu ngân sách đã vào Kho bạc Nhà nước hơn 10.990 tỷ đồng, số thuế gia hạn hơn 3.769 tỷ đồng.

Bức tranh thu ngân sách tháng 11 có những gam màu sáng, đó là thu từ các nhà máy thủy điện 122,4 tỷ đồng, tăng 81,5 tỷ đồng so với tháng trước; lũy kế 11 tháng thu được hơn 500 tỷ đồng, đạt 71,5% dự toán, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm trước. Nhà máy bia Heineken - Quảng Nam tháng 11 nộp hơn 70 tỷ đồng, tăng 10 tỷ đồng so với tháng 10; lũy kế 11 tháng nhà máy đã nộp vào ngân sách nhà nước hơn 930,2 tỷ đồng, đạt 62% dự toán. Nhà máy bia Heineken - Quảng Nam là đơn vị đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước trong số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 3 năm liền được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc chấp hành pháp luật thuế.