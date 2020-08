Núi Thành không chủ quan với dịch Covid-19

(QNO) - Là địa phương hiện chưa có bệnh nhân dương tính với Covid-19, tuy nhiên không vì thế mà người dân huyện Núi Thành chủ quan. Các biện pháp phòng chống dịch đang được chính quyền và người dân chủ động thực hiện.

Hàng quán ở Núi Thành treo bảng nhắc nhở khách hàng đeo khẩu trang. Ảnh: Đ.Q.H

Tại khu vực chợ Khương Mỹ (xã Tam Xuân 1), hầu hết tiểu thương và người dân đến mua sắm đều ý thức việc đeo khẩu trang. Theo các tiểu thương, thông qua báo chí và kênh truyền thanh của xã, họ nhận thức rõ sự nguy hiểm của dịch bệnh. “Chị em tiểu thương cùng đeo khẩu trang khi bán hàng, giữ gìn vệ sinh môi trường sạch sẽ hơn. Nếu có khách hàng quên đeo khẩu trang thì mình nhắc nhở” - bà Nguyễn Thị Thanh Vân, tiểu thương chợ Khương Mỹ nói.

Cũng tại khu vực chợ này, nhiều hàng quán, cửa tiệm treo biển nhắc nhở khách hàng đeo khẩu trang, đồng thời bố trí dung dịch sát khuẩn trước cửa tiệm để khách sát khuẩn trước khi vào bên trong. “Cửa hàng chúng tôi sẽ không bán hàng nếu khách không đeo khẩu trang. Đây là biện pháp để bảo vệ mình và cộng đồng” - ông Trần Xuân Trường, chủ tiệm tạp hóa Thanh Thảo nói.

Theo ghi nhận, trên các tuyến đường đô thị, nông thôn, người dân Núi Thành đã chủ động đeo khẩu trang khi ra đường. Đặc biệt, ở các chợ bán buôn lớn, người dân ý thức rất cao trong công tác phòng chống dịch.

Ông Ngô Đức An - Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho biết, ngay khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện ở TP.Đà Nẵng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện yêu cầu Phòng VH-TT, Trung tâm Văn hóa - thể thao và truyền thông huyện biên tập các bản tin tuyên truyền, tăng thời lượng phát sóng truyền thanh về các chỉ đạo, biện pháp phòng chống dịch do Trung ương, Bộ Y tế, UBND tỉnh và huyện ban hành.

Người dân Núi Thành nâng cao ý thức bảo vệ mình trong các hoạt động mua bán. Ảnh: Đ.Q.H

Cùng với đó, đội tuyên truyền lưu động, cán bộ văn hóa, truyền thanh cấp xã hằng ngày “đến từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền. Qua đó giúp người dân kịp thời nắm bắt thông tin, hiểu rõ tình hình dịch bệnh, không hoang mang, lo lắng thái quá. Và từ đó người dân tự trang bị cho mình các biện pháp phòng dịch tốt nhất.

Ngay sau có chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện Núi Thành lập tức chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập các tổ giám sát và tuyên truyền phòng chống Covid-19 tại cộng đồng ở tất cả khu dân cư, tổ dân phố. “Chúng tôi chỉ đạo gắt gao việc này vì đây là biện pháp ngăn ngừa hiệu quả nhất ngoài các biện pháp y tế khác. Song hành với đó, chúng tôi cũng chỉ đạo Công an huyện, công an xã, thị trấn tăng cường kiểm soát lưu trú, kiên quyết xử lý ngay các trường hợp cư trú bất hợp pháp, cư trú không khai báo khi đến địa phương” - ông Ngô Đức An cho hay.

Phòng Tư pháp, lực lượng công an, hệ thống chính trị cơ sở còn phối hợp vừa tuyên truyền, vừa xử lý cứng rắn đối với các tin đồn thất thiệt, tin giả về tình hình dịch bệnh Covid-19, tránh gây xáo động tâm lý trong xã hội.

“Chúng tôi xác định tuyên truyền là biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh hiệu quả nhất trong giai đoạn này. Bởi chỉ khi người dân, nhất là vùng nông thôn được trang bị kiến thức, hiểu biết đầy đủ nhất thì mỗi người sẽ trở thành một chiến sĩ trên mặt trận chống dịch Covid-19” - ông Ngô Đức An nói.