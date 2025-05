Quốc phòng - An ninh 90 phạm nhân Trại giam An Điềm được đặc xá dịp 30/4 (QNO) - Sáng nay 1/5, Trại giam An Điềm thuộc Bộ Công an (đóng tại huyện Đại Lộc) tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2025.

Đại tá Nguyễn Anh Hữu - Giám thị Trại giam An Điềm công bố quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Dự lễ công bố có các đồng chí Phan Thăng An - Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Dương Quốc Huy - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; Trung tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2025, Trưởng ban Chỉ đạo đặc xá Bộ Công an; Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Đợt 30/4 này, Trại giam An Điềm có 90 phạm nhân được đặc xá theo Quyết định số 767/QĐ-CTN ngày 29/4/2025 của Chủ tịch nước. Phạm nhân đảm bảo các điều kiện theo quy định, có nhiều tiến bộ, ý thức cải tạo tốt và được xếp loại chấp hành án phạt tù khá hoặc tốt; hoàn thành các hình phạt bổ sung, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác.

Phạm nhân tự nguyện viết đơn đề nghị đặc xá và bản cam kết, được tập thể đội phạm nhân bình xét và bỏ phiếu kín, được hội đồng, tổ thẩm định, các cấp, các ngành xem xét thận trọng, xét duyệt kỹ lưỡng trình Chủ tịch nước ký quyết định đặc xá.

Trung tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định đặc xá và căn cước công dân cho phạm nhân. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Trung tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng 90 phạm nhân được hưởng chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước; đồng thời đề nghị các phạm nhân khi trở về với gia đình, xã hội sớm ổn định cuộc sống, trở thành người lương thiện, có ích.

Đối với phạm nhân chưa được đặc xá lần này hãy luôn yên tâm tư tưởng, chấp hành đúng bản án, các quy định pháp luật, chủ động khắc phục các bồi thường, nghĩa vụ, nỗ lực thi đua cải tạo tiến bộ để sớm được hưởng chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng trao quyết định đặc xá và căn cước công dân cho phạm nhân. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Trại giam An Điềm hiện nay quản lý, giáo dục gần 3.000 phạm nhân. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, đơn vị từng bước nỗ lực cải thiện nơi ăn ở, đảm bảo thực hiện đúng chế độ chính sách, pháp luật đối với phạm nhân.