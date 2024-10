Văn hóa - Văn nghệ Âm nhạc huyền thoại trong lòng di sản Chỉ vài ngày nữa, công chúng yêu “âm nhạc ABBA” sẽ có cơ hội thưởng thức những ca khúc bất hủ gắn liền với tên tuổi của nhóm nhạc huyền thoại này ngay tại đô thị cổ Hội An.

Poster chính thức của chương trình.

Hòa quyện di sản

Lần đầu tiên một sự kiện âm nhạc mang tầm vóc quốc tế được trình diễn ở Hội An. Ấn tượng hơn là “bữa tiệc âm nhạc” sẽ bày biện trên sân khấu thực cảnh rộng 25.000m2 giữa sông Hoài của Đảo Ký ức Hội An.

Những thanh âm huyền thoại của ABBA sẽ được cất lên qua những màn trình diễn của ARRIVAL from Sweden cùng giàn nhạc giao hưởng SPO (Saigon Philharmonic Orchestra).

Hứa hẹn từ giới thiệu chương trình, khán giả sẽ chạm vào cảm xúc khi gặp lại những “bản hit” nổi tiếng một thời như “Dancing Queen,” “Mamma Mia,” “SOS,”, đặc biệt là “Just A Notion” – bài hát được Björn Ulvaeus và Benny Andersson của ABBA đích thân sáng tác, trao tặng cho ARRIVAL From SWEDEN - như một sự công nhận dành cho nhóm trình diễn nhạc ABBA “hay nhất mọi thời đại”.

Sự kiện tại Hội An có mức giá vé cho khán giả dao động từ 600 nghìn đồng đến 2,2 triệu đồng tùy hạng ghế. Đặc biệt, chương trình dành sự tri ân đối với vùng đất di sản khi đưa ra mức ưu đãi riêng dành cho người dân Hội An.

Không ngẫu nhiên khi Đảo Ký ức Hội An được lựa chọn là điểm trình diễn đặc biệt trong khuôn khổ tour lưu diễn của Arival From Sweden tại Việt Nam. Không gian này có những giá trị văn hóa độc đáo, được vinh danh là “Tổ hợp văn hóa, du lịch và giải trí hàng đầu thế giới”.

Ông Nguyễn Xuân Hà - Phó Giám đốc Đảo Ký ức Hội An cho biết, với chủ đề “Hoi An Memories & ABBA Music show – Nơi hội ngộ của miền di sản”, sân khấu Ký ức Hội An là không gian phù hợp và độc đáo để tôn vinh những giá trị bất hủ của âm nhạc huyền thoại giữa lòng vùng đất di sản.

Một chương trình biểu diễn mang tầm vóc quốc tế, đậm tính văn hóa và đan xen giữa những giá trị Đông – Tây huyền thoại, được trình diễn trên sân khấu thực cảnh mang dấu ấn của cảng thị Faifo – một biểu tượng của hội nhập đã đi vào lịch sử thế giới.

“Ý tưởng và kỳ vọng của chúng tôi là sẽ tạo ra một bữa tiệc để hòa quyện hai di sản: di sản âm nhạc thế giới và di sản văn hóa thế giới. Tại sự kiện, trích đoạn của show diễn ký ức Hội An sẽ được trình diễn đầu tiên để dẫn dắt công chúng đi từ nghệ thuật đến âm nhạc một cách trọn vẹn nhất”, ông Hà nói.

Cú hích cho “du lịch âm nhạc”?

Xu hướng thưởng thức âm nhạc kết hợp với du lịch đã có từ lâu trên toàn cầu. Tại Việt Nam, xu hướng này đang dần được công chúng quan tâm thời gian gần đây.

Sự kiện âm nhạc sẽ diễn ra trên sân khấu thực cảnh rộng 25.000m2 giữa sông Hoài của Đảo Ký Ức Hội An. Ảnh: Q.T

Ông Andre Pierre Gentzsch - Tổng Giám đốc điều hành quần thể du lịch Quốc tế Furama - Ariyana Đà Nẵng cho hay: “Đêm nhạc hội quốc tế “The Music of ABBA” (Âm nhạc của ABBA) là sự kiện âm nhạc quốc tế đầu tiên tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng và hứa hẹn sẽ là cú hích hoàn hảo, tạo tiền đề cho chúng tôi thu hút các ngôi sao quốc tế, thuyết phục các đơn vị tổ chức tin tưởng vào năng lực tiếp đón các sự kiện âm nhạc tầm cỡ toàn cầu tại Đà Nẵng.

Đây là có thể xem là bước mở đầu để kiến tạo những sự kiện âm nhạc sau 22 giờ đêm, góp phần rất lớn cho thành phố Đà Nẵng vươn mình trở thành tâm điểm của lễ hội âm nhạc toàn cầu”.

Theo ông Nguyễn Long An - thành viên Hiệp hội Âm nhạc Hoàng gia Anh - ABRSM, Giám đốc các chương trình tiếp cận cộng đồng, dàn nhạc giao hưởng Sài Gòn - SPO, đại diện ban tổ chức cho biết, Đà Nẵng được chọn đăng cai đón tiếp bởi đáp ứng được các tiêu chí biểu diễn, lưu trú kết hợp với tham quan du lịch các địa danh nổi tiếng tại thành phố biển xinh đẹp này.

Bên cạnh đó, với vị trí địa lý thuận lợi, cơ sở hạ tầng, chất lượng âm thanh, không gian thưởng thức chất lượng quốc tế sẽ góp phần làm nên thành công của show diễn.

Còn ông Võ Quang Liên Kha - Phó Tổng Giám đốc Vietravel nhận định, các sự kiện âm nhạc có sự biểu diễn của ban nhạc nổi tiếng thế giới được tổ chức ở một số thành phố tại Việt Nam vừa qua mang lại doanh số rất lớn.

Hội An với lợi thế riêng của mình cũng cần có tính toán cho vấn đề này, qua đó đa dạng hóa sản phẩm du lịch cũng như góp phần nâng cao giá trị thương hiệu du lịch địa phương.