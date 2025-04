Văn hóa - Văn nghệ Ấn tượng hội thi Hợp xướng quốc tế Hội An 2025 (QNO) – Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi, Hội thi Hợp xướng quốc tế lần thứ 8 Hội An 2025 đã kết thúc chiều tối nay 12/4 để lại nhiều cung bậc cảm xúc cho người dân và du khách yêu âm nhạc.

Đội Hợp xướng cao niên CEAO (Canada) giành chiến thắng trong Hội thi Hợp xướng quốc tế lần thứ 8 Hội An 2025.Ảnh: KHÁNH LINH

Hội thi Hợp xướng quốc tế Việt Nam lần thứ 8 Hội An 2025 do TP.Hội An phối hợp với Hiệp hội Interkultur (CHLB Đức) tổ chức. Năm nay, sự kiện diễn ra từ ngày 9 - 12/4 thu hút 29 đoàn hợp xướng với hơn 1.200 nghệ sĩ đến từ 9 quốc gia gồm Canada, Ba Lan, Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines, Malaysia, Indonesia, Singapore và Việt Nam… Các đoàn tranh tài ở 11 môn thi thuộc 7 hạng mục với những tiết mục vừa đảm bảo những kỹ thuật, yêu cầu khắt khe của bộ môn hợp xướng, vừa thể hiện bản sắc riêng độc đáo của mỗi đất nước là quê hương của đoàn hợp xướng.

Các đội vui sướng khi đạt được thành tích cao tại Hội thi Hợp xướng quốc tế năm nay. Ảnh: KHÁNH LINH

Đặc biệt, trong khuôn khổ hội thi, ngoài các phần tranh tài chính tại Rạp hát Hội An, cũng diễn ra nhiều hoạt động bên lề phục vụ người dân và du khách như giao lưu hợp xướng đường phố; trình diễn chương trình nghệ thuật “Đêm Hoài giang”; tái hiện Đêm phố cổ Hội An đầu thế kỷ 20…

Ông Johan Rooze - Giám đốc Nghệ thuật Interkultur chia sẻ, ông vô cùng hạnh phúc khi được nhìn thấy đông đảo những người yêu âm nhạc hợp xướng hội ngộ về Hội An cùng cất cao tiếng hát, nhảy múa, học hỏi và giao lưu cùng “hòa chung tiếng hát mang các quốc gia lại gần nhau hơn”.

[VIDEO] - Các đoàn hợp xướng diều hành trên phố sau lễ bế mạc chiều 12/4:

“Hội An là một thành phố cổ kính và đầy quyến rũ, một địa điểm lý tưởng để các bạn tỏa sáng trên sân khấu, giao lưu, học hỏi lẫn nhau và tận hưởng niềm vui trong những ngày qua” - Johan Rooze nói.

Theo bà Yousang Jang, thành viên Đoàn hợp xướng đội hợp xướng G Harmony CEO (Hàn Quốc), bà thật sự bất ngờ trước vẻ đẹp và sự thân thiện của người dân Hội An. Đồng thời bày tỏ mong muốn sẽ có dịp quay lại du lịch thành phố.

“Cảm ơn các bạn đã cho tôi cơ hội có mặt nơi đây, được trình diễn nghệ thuật và gặp được những đồng nghiệp, những người bạn tuyệt vời. Bốn ngày ở đây sẽ là những khoảnh khắc đáng nhớ. Hy vọng tôi sẽ sớm trở lại đây cùng gia đình mình trong một chuyến du lịch thú vị” – bà Yousang Jang nói.

Các đội hợp xướng quốc tế đã mang đến những khoảng khắc đẹp cho sự kiện .Ảnh: KHÁNH LINH

Diễn ra lần đầu năm 2011, Hội thi Hợp xướng quốc tế Việt Nam do TP.Hội An phối hợp với Hiệp hội Interkultur (CHLB Đức) tổ chức với thời gian định kỳ 2 năm 1 lần. Sau mỗi lần tổ chức hầu hết đều để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn bè và các thành viên đoàn hợp xướng tham dự.

Ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch UBND TP.Hội An khẳng định, qua 8 kỳ tổ chức, sự kiện đã minh chứng được giá trị độc đáo để trở thành một hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc, thu được nhiều thành công to lớn và để lại nhiều ấn tượng, góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh thân thiện, mến khách, hòa hiếu của con người Hội An cũng như đất nước và con người Việt Nam thân yêu.

Đoàn Hàn Quốc tham dự Hội thi Hợp xướng quốc tế tại Hội An. Ảnh: KHÁNH LINH

Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao phần thưởng chiến thắng cho đội Hợp xướng cao niên CEAO (Canada) do Nhạc trưởng Maxime Bégin chỉ huy cùng các giải thưởng theo từng hạng mục cho các đoàn tham gia.