Văn hóa Hội thi hợp xướng quốc tế Việt Nam lần thứ VIII: Không gian của âm nhạc và tình hữu nghị Hội thi hợp xướng quốc tế Việt Nam đã đi đến mùa thứ 8 và gắn liền thương hiệu, địa điểm tổ chức tại đô thị cổ Hội An.

Số lượng diễn viên tham dự hội thi năm nay đã tăng gấp đôi so với hội thi năm 2023 (từ 600 lên 1.200 diễn viên). Ảnh: QUỐC TUẤN

Từ năm 2011, Hội thi Hợp xướng quốc tế do TP.Hội An phối hợp Hiệp hội INTERKULTUR (CHLB Đức) tổ chức định kỳ 2 năm một lần tại Hội An. Sự kiện đã tạo được dấu ấn sâu đậm và để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng những nghệ sĩ, nhân dân và du khách tham gia.

Quy mô và uy tín của sự kiện này không ngừng tăng lên qua các năm. Đơn cử, ở hội thi lần thứ 7 diễn ra vào năm 2023 thu hút khoảng 600 diễn viên với 18 đoàn từ 7 quốc gia thì sự kiện năm nay số lượng diễn viên lên đến 1.200 người với 29 đoàn của 9 quốc gia.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tặng hoa cho ban giám khảo và các đoàn diễn viên tham dự hội thi hợp xướng quốc tế lần thứ 8. Ảnh: QUỐC TUẤN

Theo ông Johan Rooze - Giám đốc nghệ thuật INTERKULTUR, các đoàn nghệ thuật tham gia hội thi không chỉ gói gọn trong khu vực Đông Nam Á mà còn từ những đất nước xa xôi như Hàn Quốc, Ba Lan và Canada.

“Tôi cảm nhận rõ rằng thế giới hợp xướng vẫn đang tràn đầy sức sống và hơn bao giờ hết, câu nói “Hòa chung tiếng hát mang các quốc gia lại gần nhau hơn” vẫn luôn đúng, đặc biệt là tại một đô thị di sản thế giới như Hội An” - ông Johan Rooze nói.

Trong những ngày diễn ra hội thi (từ 9-12/4), giai điệu hợp xướng đến từ nhiều nền văn hóa độc đáo trên thế giới sẽ du dương ở nhiều địa điểm ở Hội An để công chúng thuận tiện thưởng thức.

Trong đó, hội thi hợp xướng sẽ diễn ra tại Công viên Hội An; giao lưu hợp xướng đường phố “Giai điệu quốc tế” sẽ diễn ra tại Công viên Kazik và Chùa Bà Mụ; chương trình biểu diễn nghệ thuật “Đêm Hoài giang” sẽ diễn ra ở sông Hoài…

Một phần trình diễn của đoàn hợp xướng đến từ Thái Lan trong đêm khai mạc hội thi. Ảnh: QUỐC TUẤN

Các đoàn sẽ tranh tài ở 11 môn thi thuộc 7 hạng mục. Cụ thể, hạng A (Mức độ khó I) có 2 môn (Hợp xướng nam nữ, Hợp xướng nam/nữ); Hạng B (Mức độ khó II) có 2 môn (Hợp xướng nam nữ, Hợp xướng nam/nữ); Hạng G (Hợp xướng thiếu nhi - Hợp xướng thanh niên) có 3 môn (Hợp xướng thiếu nhi, Hợp xướng thanh niên nam/nữ, Hợp xướng thanh niên nam nữ); Hạng SE (Hợp xướng trung niên) có 1 môn; Hạng S (Hợp xướng thánh ca) có 1 môn; Hạng SP (Hợp xướng tôn giáo) có 1 môn; Hạng F (Hợp xướng dân ca) có 1 môn.

Có thể nói, hội thi hợp xướng quốc tế đã trở thành “điểm hẹn” định kỳ để chủ nhà Hội An có cơ hội tạo ra một không gian đầy cảm xúc của âm nhạc và tình hữu nghị.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho hay: “Hội thi hợp xướng quốc tế Việt Nam năm nay sẽ làm sinh động hơn “Ngôi nhà sáng tạo Hội An” trên hành trình gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO; đồng thời góp phần phát triển nghệ thuật hợp xướng, ca nhạc thính phòng của TP.Hội An”.