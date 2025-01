Văn hóa Từ ngoại giao văn hóa đến thành phố sáng tạo toàn cầu (Xuân Ất Tỵ) - Ngoại giao văn hóa diễn ra xuyên suốt theo dòng thời gian hình thành, phát triển của Hội An và tương hỗ đắc lực trong quá trình Hội An gia nhập mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu.

Giới thiệu văn hóa truyền thống Hội An trong khuôn khổ lễ hội Việt Nam 2024 tại Osaka (Nhật Bản). Ảnh: Trung tâm VH-TT&TT Hội An

Vào năm 2022, Hội nghị thế giới của UNESCO về chính sách văn hóa và phát triển bền vững đã xác định văn hóa như là nguồn lực công. Có thể thấy văn hóa đã được nhìn nhận là một nguồn vốn lớn để phát triển các vùng đất chứ không còn là giá trị trừu tượng.

Những năm gần đây, Hội An tích cực tăng cường ngoại giao văn hóa, tranh thủ giới thiệu, quảng bá các loại hình nghệ thuật truyền thống của địa phương ra quốc tế.

Trên nền tảng các chỉ dấu quan hệ trong quá khứ, Hội An đã thiết lập và duy trì được một số sự kiện văn hóa nổi bật như: Sự kiện giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản; Ngày văn hóa Hàn Quốc tại Hội An; Hội thi hợp xướng quốc tế Việt Nam; Festival văn hóa tơ lụa, thổ cẩm Việt Nam…

Từ bước đệm này, các sự kiện tiếp tục được tổ chức như Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản (tại Sakai, Nhật Bản); Lễ hội đèn lồng Hội An tại Wernigerode (Đức); Những ngày văn hóa Hội An tại Paris (Pháp)… để lại dấu ấn lớn trong lòng công chúng quốc tế.

Trong tất cả sự kiện văn hóa - ngoại giao, Trung tâm VH-TT&TT-TT TP.Hội An được giao nhiệm vụ biểu diễn, luôn chú trọng nghệ thuật dân gian truyền thống.

Chính yếu tố văn hóa bản địa đã tạo nên sự độc đáo, dấu ấn riêng biệt trong các chương trình biểu diễn giao lưu ở các quốc gia như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Đức, Ý, Hungary… Theo thời gian, “tiếng thơm” văn hóa truyền thống của Hội An ngày càng lan tỏa rộng rãi, góp phần đáng kể vào việc bồi đắp thương hiệu điểm đến văn hóa toàn cầu của di sản này.

“Khu vườn Hội An” được thiết lập ở thành phố Wernigerode (Đức) - thành phố kết nghĩa của Hội An. Ảnh: Trung tâm VH-TT&TT-TH Hội An

Bà Trần Hải Vân - Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VH-TT&DL) cho hay, hồ sơ ứng cử của thành phố đã khẳng định phát huy truyền thống kết nối Đông - Tây của Hội An.

Việc Hội An được ghi danh là thành viên mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian tiếp tục tạo ra cho Hội An những lợi thế và cơ hội nhất định trong quá trình hội nhập quốc tế và ngoại giao văn hóa.

Bà Trần Hải Vân cũng nhận định, các sản phẩm thủ công của Hội An đang từng bước tham gia hiệu quả chuỗi cung ứng của hoạt động du lịch văn hóa và xuất khẩu.

Trong khi về nghệ thuật dân gian, Hội An là nơi hội tụ của nhiều nét văn hóa đặc sắc, tạo điều kiện thuận lợi cho đô thị di sản này tiếp cận với thế giới thông qua quá trình hợp tác bảo vệ và phát huy giá trị của loại hình di sản này. UNESCO sẽ tiếp tục hỗ trợ Hội An quảng bá văn hóa ra thế giới.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An chia sẻ, dù quy mô đô thị nhỏ nhưng đặc thù của Hội An trong quá khứ cũng như hiện tại luôn có yếu tố quốc tế.

Thêm nữa, trong quá trình xây dựng thành phố, ngoài nội lực cần đẩy mạnh hơn nữa quá trình hợp tác, ngoại giao quốc tế để thẩm thấu, gạn lọc, tích hợp nhiều yếu tố thời đại, trong đó ngoại giao văn hóa là trụ cột quan trọng. Do đó, việc tham gia mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO là một dấu ấn lớn về ngoại giao văn hóa của Hội An, qua đó làm giàu hơn nữa nguồn lực văn hóa của mình.