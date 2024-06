An ninh trật tự

Bắt hai "đạo chích" chuyên trộm gà

(QNO) - P.H.T. (32 tuổi, trú phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ) cùng B.T.T. (31 tuổi, trú thôn An Hòa, xã Tam An, Phú Ninh) nhiều lần dùng súng cao su bắn trộm gà của người dân trên địa bàn TP.Tam Kỳ.