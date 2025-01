Môi trường Bờ biển Cẩm An tiêu điều vì sóng lớn xâm thực (QNO) - Những ngày qua do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc và triều cường gây sóng lớn khiến bờ biển phường Cẩm An (TP.Hội An) ngày càng bị sạt lở nghiêm trọng.

Hơn 200m bờ biển phường Cẩm An bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: N.Q

Hàng trăm mét bờ biển thuộc khối phố Tân Thành (phường Cẩm An) bị sóng biển xâm thực, nhiều nơi mở những khoảng hàm ếch với độ sâu đến hàng mét, đe dọa đến tài sản của người dân địa phương.

Cọc tre được người dân chôn làm kè chén sóng bị đánh tơi tả. Ảnh: N.Q

Hàng cọc tre chôn sâu vài mét và bao cát chén sóng bị sóng đánh tan hoang, chỉ còn lại trơ gốc. Sóng biển còn mang theo lượng lớn rác thải tấp vào bờ kè.

Nhiều điểm du lịch chỉ còn lại biển hiệu sau các đợt gió bấc từ biển thổi vào. Ảnh: N.Q

Ông Dương Toản (khối phố Tân Thành, phường Cẩm An) cho biết, bờ biển Cẩm An bị sạt lở trong vài năm trở lại đây. Từ tháng Giêng năm 2024 đến nay, sóng biển xâm thực ngày càng sâu vào đất liền, khiến nhiều bờ kè hư hỏng, ảnh hưởng việc kinh doanh dịch vụ du lịch của người dân địa phương.

“Tôi mong chính quyền các cấp sớm có giải pháp khắc phục tình trạng này để bờ biển được bảo vệ và người dân yên tâm hơn” - ông Toản bày tỏ.

Khi bờ biển Cẩm An bị sạt lở, hàng chục khách sạn, nhà hàng kinh doanh dịch vụ du lịch ven bờ biển này trở nên đìu hiu vì vắng du khách. Chủ các nhà hàng, khách sạn cũng bất lực với sóng biển. Nhiều người cho hay đã dùng đủ mọi cách để gia cố bờ biển, song không thành công.

Khu du lịch ven bờ biển bị ảnh hưởng bởi sóng to gió lớn, đìu hiu . Ảnh: N.Q

Ngày 28/12/2024, UBND tỉnh công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở tại bờ biển Cẩm An đoạn qua địa phận khối phố Tân Thành (phường Cẩm An, TP.Hội An).

Theo UBND tỉnh, do ảnh hưởng các đợt gió mùa đông bắc và triều cường, vùng biển khu vực Hội An xuất hiện sóng lớn đã tác động đến bờ biển đoạn qua địa phận khối phố Tân Thành, phường Cẩm An sạt lở nghiêm trọng.

Rác thải trải dài trên bờ biển Cẩm An. Ảnh: N.Q

Chiều dài khu vực sạt lở khoảng 225m; chiều sâu trung bình từ 5-7m, khoét sâu vào bên trong bờ biển, nguy cơ làm thiệt hại đến tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh giao TP.Hội An tổ chức công tác cắm biển, căng dây cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, rà soát chủ động phương án bố trí lực lượng canh gác, không cho người dân, du khách đi vào khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn...

[VIDEO] - Ông Dương Toản lo lắng khi bờ biển Cẩm An ngày càng sạt lở:

Sóng biển xâm thực bờ biển mỗi ngày. Ảnh: N.Q